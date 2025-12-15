Thời tiết ngày 15/12: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục rét, có nơi rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 15/12, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, trong khi đó, trên nhiều khu vực biển có gió mạnh, sóng cao, biển động.

Cụ thể, hiện tại trạm Huyền Trân có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Phú Quý có gió giật cấp 7.

Dự báo trong 24h tới, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m.

Vùng biển từ thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 3-5m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo, ngày và đêm 16/12, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa): gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 15/12:

PhíaTây Bắc Bộ

- Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Ngày nắng, đêm không mưa, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Thành phố Hà Nội

- Ngày nắng, đêm không mưa, trời rét. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế

- Phía Bắc có mưa vài nơi, trời rét; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trời lạnh, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 15-18 độ C, phía Nam 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 3, có nơi giật cấp 6-7.

- Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C./.

