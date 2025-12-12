Cần Thơ: Xác minh vụ hàng loạt cây bị đốn hạ tại Hồ Nước Ngọt

Những ngày qua, từ phản ánh của báo chí và người dân địa phương, tình trạng hàng loạt cây xà cừ lớn tại Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt (phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ) bị đốn hạ không rõ lý do đã được chính quyền địa phương ghi nhận.

Sự việc thu hút sự quan tâm của dư luận, đồng thời đặt ra nhiều nghi vấn về tính minh bạch trong quy trình xử lý cũng như công tác thu gom gỗ tại khu vực này.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam vào chiều 12/12, khu vực xảy ra vụ việc nằm ở đoạn đường khuất sâu bên trong, gần sân bóng đá mini, ít người qua lại so với tuyến đường chính vòng quanh hồ.

Dọc theo đoạn đường dài khoảng 250m, có khoảng 20 gốc cây xà cừ đã bị đốn hạ. Các vết cắt còn mới, lộ rõ phần gỗ vẫn còn đỏ bên trong. Đáng chú ý, gốc cây lớn nhất ghi nhận được có đường kính lên tới 80cm.

Hiện trường cho thấy nhiều đoạn thân cây còn nằm ngổn ngang hai bên đường. Một vài gốc cây sau khi chặt được che đậy tạm bằng đất, cỏ và lá cây.

Khu vực này tuy vắng vẻ nhưng vẫn có người dân đi tập thể dục hoặc đi tắt sang sân bóng.

Một người dân thường xuyên tập thể dục ngang con đường này cho biết, các gốc cây này nhiều khả năng chỉ mới bị chặt khoảng một tuần trở lại đây.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Sóc Trăng xác nhận đã tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân.

Địa phương đã cử lực lượng công an xác minh và khẳng định tình trạng đốn hạ cây đúng như trong phản ánh. Hiện tại, Ủy ban nhân dân phường đã báo cáo sự việc lên cơ quan quản lý cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo và có hướng xử lý phù hợp.

Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt từ lâu đã được ví như "lá phổi xanh" giữa lòng thành phố Sóc Trăng (nay là thành phố Cần Thơ). Đây không chỉ là nơi vui chơi, rèn luyện sức khỏe quen thuộc của bao thế hệ người dân, còn là địa điểm tổ chức các sự kiện văn hóa quan trọng của tỉnh.

Việc hàng loạt cây lớn bị đốn hạ âm thầm, không rõ lý do, đã gây ra bức xúc trong dư luận. Hành động này nếu không được làm rõ sẽ tạo tiền lệ xấu trong công tác quản lý đô thị, đặc biệt trong bối cảnh vừa sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp./.

