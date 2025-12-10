Bão Byron gây nguy cơ lũ lụt trên khắp Israel

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, các lực lượng cứu hộ khẩn cấp trên toàn Israel đã được đặt trong tình trạng báo động cao từ sáng 10/12 khi bão mùa Đông Byron bắt đầu quét qua nước này, mang theo mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ lũ quét từ miền Bắc xuống tới sa mạc Negev. Mưa to dự kiến sẽ tiếp tục trong hai ngày tới.

Theo Giám đốc Cơ quan Khí tượng tại Beit Dagan, ông Tiến sỹ Amir Gevahti, mưa kèm giông có thể xuất hiện từ miền Bắc đến Bắc Negev, với nguy cơ ngập lụt đặc biệt cao ở vùng duyên hải và các khu vực trũng thấp.

Gió mạnh được dự báo xuất hiện dọc bờ biển và vùng núi, khi mưa lan dần xuống Negev. Cảnh báo lũ quét cũng được ban hành cho sa mạc Judea và khu vực Biển Chết.

Tiến sỹ Gevahti cho rằng giai đoạn dữ dội nhất sẽ diễn ra từ đêm 10 sang hết ngày 11/12.

Chính quyền ở Tel Aviv cho biết trong hai ngày tới, thành phố có thể nhận 150-200 mm mưa, với các đợt mưa lớn trong thời gian ngắn kèm gió mạnh. Mực nước tại kênh Ayalon dự kiến tăng đáng kể.

Thành phố Tel Aviv đã tăng cường đội ngũ ứng cứu để xử lý ngập lụt, cây đổ, sụt lún, hỏng đèn giao thông và các sự cố thời tiết khác.

Các dịch vụ xã hội sẵn sàng hỗ trợ người vô gia cư và chuyển họ đến nơi tạm trú an toàn. Đường dây nóng được tăng cường nhân sự.

Các trung tâm sơ tán đã được chuẩn bị. Hệ thống thoát nước và cống ngầm cũng đã được kiểm tra, sửa chữa và các cửa xả ra biển đã được thông suốt trước mùa Đông. Nhà chức trách khuyến cáo người dân tránh tầng hầm để xe, khu vực trũng và cố định đồ đạc ngoài trời khi mưa lớn.

Từ đêm 9/12, lượng mưa lớn đã đổ xuống các khu vực ven biển. Khu vực Zichron Ya’acov ghi nhận lượng mưa 77 mm - mức cao nhất cả nước, Ein Carmel ghi nhận 68 mm và Haifa 60 mm.

Đến sáng 10/12, mưa đã di chuyển sâu vào đất liền, tập trung nhất tại khu vực Dan. Thành phố Tel Aviv ghi nhận lượng mưa 35-40 mm, trong khi Ashdod khoảng 15 mm. Mưa dự kiến kéo dài từ trưa đến tối tại khu vực Negev và Biển Chết, với nguy cơ lũ quét tại các dòng suối khô./.

