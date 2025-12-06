Các nước Hồi giáo quan ngại việc Israel chỉ mở một chiều cửa khẩu Rafah

Các nước trung gian hòa giải gồm Ai Cập và Qatar, cùng 6 quốc gia Hồi giáo khác ngày 5/12 ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại về việc Israel chỉ mở một chiều cửa khẩu Rafah để người Palestine rời Dải Gaza sang Ai Cập.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Ai Cập, Indonesia, Jordan, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) nêu rõ lập trường “kiên quyết phản đối mọi âm mưu trục xuất người dân Palestine” khỏi Gaza và hối thúc Israel mở cả hai chiều cửa khẩu Rafah theo kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng như những lời kêu gọi của các cơ quan Liên hợp quốc và các tổ chức nhân đạo khác.

Trước đó, ngày 3/12, Israel cho biết sẽ mở cửa khẩu Rafah cho người Palestine sang Ai Cập. Tuy nhiên, Cairo lập tức bác bỏ thông tin về thỏa thuận như vậy với phía Israel, đồng thời khẳng định cửa khẩu phải được mở cả hai chiều.

Trước đó, người phát ngôn Chính phủ Israel Shosh Bedrosian tuyên bố cửa khẩu Rafah sẽ được mở cả hai chiều khi tất cả con tin của Israel được trao trả.

Trước khi nổ ra xung đột Hamas-Israel, cửa khẩu Rafah là lối thoát trực tiếp duy nhất cho hầu hết người dân Gaza ra thế giới bên ngoài và là điểm nhập cảnh quan trọng cho viện trợ. Việc mở cửa trở lại là rất quan trọng vì ít nhất 16.500 bệnh nhân ở Gaza cần được chăm sóc y tế bên ngoài vùng lãnh thổ này.

Trong khi đó, Liên hợp quốc cho biết đang tăng cường mạnh mẽ các hoạt động hỗ trợ người dân ở Dải Gaza do thời tiết lạnh giá bắt đầu trở nên khắc nghiệt hơn trong mùa Đông.

Người phát ngôn Liên hợp quốc Stéphane Dujarric cho biết các điều kiện nhân đạo vẫn “vô cùng khủng khiếp" dù các hoạt động viện trợ vẫn được duy trì.

Ông Dujarric cho biết thêm các đối tác y tế đang tiếp tục khôi phục dịch vụ trên toàn Dải Gaza, với 234 điểm dịch vụ y tế hiện hoạt động, tăng so với 197 điểm trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Điều phối viên Nhân đạo tại vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, ông Ramiz Alakbarov, sau chuyến công tác thực địa mới nhất tại Gaza, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở hành lang nhân đạo không giới hạn để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

160 lều chuyên dụng chất lượng cao đã được đưa đến Gaza để phục vụ các hoạt động giáo dục - đây là đợt tăng cường lớn nhất tính đến thời điểm này. Tuy nhiên, ông Dujarric cảnh báo văn phòng phẩm và các dụng cụ học tập khác vẫn chưa được phép vào Gaza, gây cản trở nỗ lực mở rộng quy mô ứng phó.

Trong khi đó, các đối tác phụ trách chỗ ở đã phân phát hơn 8.800 chiếc chăn và hơn 300 lều bạt.

Trước đó, các chuyến hàng viện trợ do Liên hợp quốc điều phối đã vào Gaza, gồm bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, vật tư y tế và bộ đồ dùng cho thanh thiếu niên. Mặc dù vậy, đường sá hư hỏng và hạn chế vận chuyển vẫn tiếp tục gây khó khăn cho việc tiếp cận, nhất là tại miền Bắc.

Các đội quản lý khu vực cảnh báo nguy cơ lũ lụt vẫn là mối đe dọa cấp bách. Túi cát chống lũ đã được bố trí tại 41 địa điểm tập trung người di tản, trong khi nhiều nỗ lực được thúc đẩy nhằm củng cố hệ thống thoát nước và tăng khả năng chống lạnh cho các nơi trú ẩn.

Kể từ khi lệnh ngừng bắn mong manh có hiệu lực từ hôm 10/10, khoảng 123.000 hộ gia đình đã nhận được hỗ trợ bằng tiền mặt. Từ ngày 1 đến ngày 27/11, hơn 230.000 hộ gia đình - tương đương khoảng 1,15 triệu người - đã nhận được các suất thực phẩm hằng tháng thông qua 59 điểm phân phối, trong đó có 21 điểm nằm ở phía Bắc Gaza./.

