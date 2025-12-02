Xung đột Hamas-Israel: Liên hợp quốc dồn lực hỗ trợ người dân ở Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 1/12, Liên hợp quốc cho biết đang tăng cường mạnh mẽ các hoạt động hỗ trợ người dân ở Dải Gaza do thời tiết lạnh giá bắt đầu trở nên khắc nghiệt hơn trong mùa Đông.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở New York cùng ngày, người phát ngôn Liên hợp quốc Stéphane Dujarric cho biết các điều kiện nhân đạo vẫn “vô cùng khủng khiếp,” dù các hoạt động viện trợ vẫn được duy trì.

Ông Dujarric cho biết thêm các đối tác y tế đang tiếp tục khôi phục dịch vụ trên toàn Dải Gaza, với 234 điểm dịch vụ y tế hiện hoạt động, tăng so với 197 điểm trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Điều phối viên Nhân đạo tại vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, ông Ramiz Alakbarov, sau chuyến công tác thực địa mới nhất tại Gaza, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở hành lang nhân đạo không giới hạn để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Cuối tuần qua, 160 lều chuyên dụng chất lượng cao đã được đưa đến Gaza để phục vụ các hoạt động giáo dục-đây là đợt tăng cường lớn nhất tính đến thời điểm này.

Tuy nhiên, ông Dujarric cảnh báo văn phòng phẩm và các dụng cụ học tập khác vẫn chưa được phép vào Gaza, gây cản trở nỗ lực mở rộng quy mô ứng phó.

Trong khi đó, các đối tác phụ trách chỗ ở đã phân phát hơn 8.800 chiếc chăn và hơn 300 lều bạt. Các lô hàng bổ sung gồm bạt chống thấm và nệm cũng dự kiến được chuyển đến trong tuần này.

Trong ngày 28/11, các chuyến hàng viện trợ do Liên hợp quốc điều phối đã vào Gaza, gồm bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, vật tư y tế và bộ đồ dùng cho thanh thiếu niên. Mặc dù vậy, đường sá hư hỏng và hạn chế vận chuyển vẫn tiếp tục gây khó khăn cho việc tiếp cận, nhất là tại miền Bắc.

Các đội quản lý khu vực cảnh báo nguy cơ lũ lụt vẫn là mối đe dọa cấp bách. Túi cát chống lũ đã được bố trí tại 41 địa điểm tập trung người di tản, trong khi nhiều nỗ lực được thúc đẩy nhằm củng cố hệ thống thoát nước và tăng khả năng chống lạnh cho các nơi trú ẩn.

Kể từ khi lệnh ngừng bắn mong manh có hiệu lực từ hôm 10/10, khoảng 123.000 hộ gia đình đã nhận được hỗ trợ bằng tiền mặt.

Từ ngày 1 đến ngày 27/11, hơn 230.000 hộ gia đình - tương đương khoảng 1,15 triệu người - đã nhận được các suất thực phẩm hằng tháng thông qua 59 điểm phân phối, trong đó có 21 điểm nằm ở phía Bắc Gaza./.

Israel triển khai hệ thống laser phòng không “Tia sắt” vào cuối năm 2025 Hệ thống laser nhằm tăng cường khả năng đánh chặn các thiết bị bay không người lái và các loại đạn phóng khác, bổ sung cho những năng lực phòng không hiện có như Iron Dome (Vòm sắt).