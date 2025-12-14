Israel tuyên bố hạ sát chỉ huy bộ phận sản xuất vũ khí của Hamas

Chính quyền Israel tuyên bố đã hạ sát ông Raad Sa’ad - nhân vật đứng đầu bộ phận sản xuất vũ khí thuộc cánh quân sự của phong trào Hồi giáo Hamas - trong một cuộc tấn công vào Dải Gaza ngày 13/12.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz ra tuyên bố chung xác nhận “đã ra lệnh” thực hiện hành động ám sát “Ra’ad Sa’ad, nhân vật đứng đầu bộ phận xây dựng lực lượng của Hamas” để trả đũa “vụ Hamas kích hoạt thiết bị nổ làm bị thương lực lượng của chúng tôi hôm nay (13/12)."

Quân đội Israel (IDF) mô tả ông Sa’ad là “một trong những kiến trúc sư” của vụ tập kích ngày 7/10/2023 vào Israel, sự cố đã châm ngòi cho cuộc chiến ở Dải Gaza.

Trước đó cùng ngày, quân đội Israel thông báo 2 binh sĩ dự bị bị thương nhẹ sau khi một thiết bị nổ được kích hoạt trong chiến dịch càn quét khu vực ở phía Nam Gaza.

IDF khẳng định cuộc tấn công được thực hiện với sự phối hợp với cơ quan an ninh Shin Bet.

Ra’ad Sa’ad - một trong những nhân vật sáng lập Lữ đoàn Al-Qassam, cánh vũ trang của Hamas - là người đứng đầu bộ phận sản xuất của phong trào này, chịu trách nhiệm chế tạo các bệ phóng rocket, tên lửa và vũ khí chống tăng.

Israel trước đây từng cố gắng ám sát ông Sa’ad nhưng không thành công. IDF từng tin rằng Sa’ad có mặt tại Bệnh viện Shifa ở thành phố Gaza khi quân đội Israel tiến hành cuộc đột kích cơ sở y tế này hồi tháng 3/2024, song dường như viên chỉ huy cấp cao của Hamas đã kịp thời trốn thoát.

Trong suốt cuộc xung đột, Sa’ad đã nhiều lần thoát chết trong các nỗ lực ám sát của Israel, trong đó có một vụ vào tháng 6/2024.

Trong khi đó, các nguồn tin y tế và nhân chứng Palestine cho biết 1 thiết bị bay không người lái (UAV) đã tấn công 1 chiếc xe đang di chuyển gần ngã ba Nabulsi trên đường Rashid, phía Tây thành phố Gaza, khiến 4 người thiệt mạng và ít nhất 25 người khác bị thương.

Hiện chưa có xác nhận ngay lập tức từ phía Hamas hoặc đội ngũ y tế rằng ông Sa’ad nằm trong số những người thiệt mạng.

Trong một động thái khác có liên quan, Hamas ngày 13/12 đã lên tiếng cáo buộc Israel cố tình tìm cách làm suy yếu và phá hoại thỏa thuận ngừng bắn, sau vụ không kích của quân đội Israel nhằm vào thành phố Gaza trong cùng ngày.

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn tuyên bố của Hamas cho rằng vụ việc chứng tỏ Israel “cố ý phá hoại thỏa thuận ngừng bắn và làm chệch hướng tiến trình này thông qua các hành động leo thang vi phạm liên tục."

Hamas nhấn mạnh Israel “phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những hệ quả phát sinh từ các hành động quân sự nhằm vào người Palestine,” đồng thời kêu gọi các bên trung gian và những quốc gia bảo trợ thỏa thuận ngừng bắn triển khai biện pháp can thiệp khẩn cấp nhằm kiềm chế Israel.

Thỏa thuận ngừng bắn ngày 10/10 đã giúp hàng trăm nghìn người Palestine quay trở lại những khu vực đổ nát của thành phố Gaza.

Israel đã rút lực lượng khỏi các vị trí trong thành phố, đồng thời, dòng viện trợ cũng gia tăng.

Tuy nhiên, bạo lực chưa hoàn toàn chấm dứt.

Cơ quan y tế Palestine cáo buộc các lực lượng Israel đã sát hại ít nhất 386 người trong những cuộc không kích nhằm vào Gaza kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Trong khi đó, Israel ghi nhận 3 binh sỹ nước này đã thiệt mạng kể từ khi bắt đầu lệnh ngừng bắn./.

