Liên hợp quốc cảnh báo thảm họa nhân đạo do lũ lụt tại Dải Gaza

Theo IOM, gần 795.000 người đang đối mặt với nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng ở các khu vực đổ nát và trũng thấp ở Gaza, nơi các gia đình đang sinh sống trong những nơi trú ẩn không an toàn.

Một người Palestine tị nạn mang theo đồ đạc trong một trại lều bị ngập lụt ở Nuseirat, trung tâm Dải Gaza, ngày 12/12. (Ảnh: Reuters)
Ngày 12/12, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) của Liên hợp quốc cho biết hàng trăm nghìn người sơ tán ở Dải Gaza đang đối mặt với nguy cơ lều trại và nơi trú ẩn tạm thời của họ bị ngập lụt do mưa lớn, trong khi vật liệu xây dựng cơ sở tránh trú và bao cát không được phép đưa vào vùng lãnh thổ này.

Những trận mưa lớn đã trút xuống Gaza trong ngày 11/12, làm ngập hàng trăm lều trại của các gia đình bị buộc phải di dời do xung đột kéo dài 2 năm qua.

Giới chức y tế địa phương cho biết ít nhất 1 bé gái đã thiệt mạng do điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Theo IOM, gần 795.000 người đang đối mặt với nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng ở các khu vực đổ nát và trũng thấp, nơi các gia đình đang sinh sống trong những nơi trú ẩn không an toàn.

IOM cho biết thêm, hệ thống thoát nước và quản lý chất thải không đầy đủ cũng làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Trong khi đó, việc vận chuyển các vật liệu xây dựng vào Gaza để giúp sửa chữa nơi trú ẩn như gỗ và ván ép cũng như bao cát và máy bơm nước để đối phó với lũ lụt đang bị trì hoãn do các hạn chế tiếp cận vẫn còn hiệu lực.

IOM cho rằng các vật liệu đã được chuyển đến Gaza, bao gồm lều chống thấm nước, chăn giữ nhiệt và bạt, không đủ giúp người dân đối phó với lũ lụt.

Thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza nhìn chung được duy trì kể từ tháng 10 đến nay, nhưng xung đột đã phá hủy phần lớn cơ sở hạ tầng của vùng lãnh thổ này và điều kiện sống vô cùng tồi tệ.

Các quan chức Liên hợp quốc và Palestine cho rằng cần khẩn cấp ít nhất 300.000 lều bạt mới cho khoảng 1,5 triệu người vẫn đang phải sống trong cảnh tạm bợ tại đây./.

