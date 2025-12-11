Hamas đề xuất đóng băng vũ khí để đổi lấy thỏa thuận ngừng bắn lâu dài

Ông Khaled Meshaal, cựu lãnh đạo cấp cao của Hamas, cho biết nhóm vũ trang này sẵn sàng chấp nhận “đóng băng” vũ khí, nhưng bác bỏ yêu cầu giải giáp được đưa ra trong kế hoạch hòa bình do Mỹ bảo trợ dành cho Dải Gaza.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al Jazeera của Qatar ngày 11/12, ông Meshaal nêu rõ: “Ý tưởng giải giáp vũ khí là hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Hamas. Đề xuất của Hamas là đóng băng, hoặc lưu trữ vũ khí để đảm bảo không có bất kỳ sự leo thang quân sự nào giữa Gaza và Israel."

Ông Meshaal lưu ý giải giáp vũ khí đối với người Palestine có nghĩa là tước đoạt chính linh hồn của họ. Cựu lãnh đạo Hamas cho hay nhóm này sẵn sàng chấp nhận lực lượng gìn hòa bình quốc tế dọc biên giới giữa Gaza và Israel, nhưng sẽ không đồng ý cho lực lượng này hoạt động bên trong lãnh thổ Gaza, gọi kế hoạch đó là “sự chiếm đóng."

Trước đó, ngày 9/12, Hamas tuyên bố kế hoạch ngừng bắn ở Gaza không thể tiến đến giai đoạn thứ hai chừng nào Israel còn vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn đầu và kêu gọi các nhà trung gian gây áp lực buộc Israel tôn trọng thỏa thuận. Thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn đầu do Mỹ bảo trợ, có hiệu lực từ hôm 10/10, đã chấm dứt cuộc xung đột bắt đầu nổ ra từ ngày 7/10/2023. Tuy nhiên, thỏa thuận hiện vẫn rất mong manh.

Ông Hossam Badran, thành viên Văn phòng Chính trị Hamas, đã cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, đồng thời lưu ý theo các điều khoản của thỏa thuận, Israel lẽ ra phải mở lại cửa khẩu Rafah với Ai Cập để tạo điều kiện cho hoạt động vận chuyển viện trợ nhân đạo vào dải đất ven Địa Trung Hải của Palestine.

Ông Badran kêu gọi các bên trung gian hòa giải - gồm Ai Cập, Qatar và Mỹ, gây áp lực buộc Israel phải hoàn tất nghĩa vụ thực thi giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn./.

