Xung đột tại Trung Đông: Iran bác đề xuất của Mỹ, bày tỏ thái độ cứng rắn

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Iran ngày 25/3 tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn khi bác bỏ đề xuất hiện tại của Mỹ nhằm đạt được lệnh ngừng bắn, đồng thời đưa ra các điều kiện riêng, trong đó có yêu cầu công nhận quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Theo một quan chức chính trị-an ninh cấp cao của Iran được kênh PressTV dẫn lời, đề xuất gồm 15 điểm do Tổng thống Mỹ Donald Trump chuyển qua Pakistan là “không thể chấp nhận được.”

Quan chức này nhấn mạnh xung đột chỉ có thể chấm dứt “theo các điều kiện và lộ trình do Tehran quyết định.”

Trước đó, phía Iran đã đưa ra 5 điều kiện chính, bao gồm việc cộng đồng quốc tế phải công nhận “quyền tự nhiên và hợp pháp” của nước này đối với eo biển Hormuz; chấm dứt các hoạt động quân sự nhằm vào Iran và các lực lượng đồng minh; đảm bảo bồi thường thiệt hại chiến tranh; đưa ra các bảo đảm chắc chắn ngăn chặn tái diễn xung đột; và chấm dứt các hành động mà Tehran coi là “gây hấn.”

Tuy nhiên, một quan chức Iran khác cho biết phản hồi ban đầu của Tehran đối với đề xuất của Mỹ là “không tích cực,” song vẫn đang được xem xét. Phản hồi này đã được chuyển tới Washington thông qua trung gian Pakistan.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cảnh báo Mỹ không nên thử thách quyết tâm tự vệ của Iran, trong bối cảnh Washington đang tăng cường triển khai lực lượng tới Trung Đông. Ông cho biết Iran đang theo dõi chặt chẽ mọi động thái quân sự của Mỹ trong khu vực.

Tuyên bố trên mạng xã hội X, ông Qalibaf nhấn mạnh các hành động quân sự trước đó của Mỹ sẽ không thể được “sửa chữa” bằng việc tăng thêm binh sỹ, đồng thời cảnh báo lực lượng Mỹ có thể trở thành “nạn nhân” nếu xung đột tiếp tục leo thang. Ông cũng khẳng định Iran kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh chiến sự giữa Iran với Mỹ và Israel vẫn diễn biến phức tạp.

Giới quan sát nhận định việc Iran đưa ra các điều kiện cứng rắn, đặc biệt liên quan đến eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới - cho thấy khoảng cách giữa các bên vẫn còn rất lớn, khiến triển vọng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trong thời gian gần là hết sức khó khăn./.

