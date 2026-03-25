Iraq triệu quan chức ngoại giao Mỹ, Iran phản đối các cuộc tấn công thương vong

Bộ Ngoại giao Iraq cho biết sẽ triệu đại biện lâm thời của Mỹ và đại sứ Iran để "trao công hàm phản đối chính thức các cuộc tấn công" gây thương vong, mà Baghdad cáo buộc là do hai nước này gây ra, đồng thời trao "quyền đáp trả" cho các nhóm bán quân sự bị nhắm mục tiêu.

Trong tuyên bố cuối ngày 24/3, bộ trên cũng nhấn mạnh duy trì quan hệ cân bằng cả trên trường quốc tế và khu vực để không bị "lôi kéo vào các khu vực xung đột."

Tuy nhiên, Văn phòng Thủ tướng Iraq cho biết đã trao cho các lực lượng bán quân sự, từng thuộc lực lượng vũ trang chính quy, quyền "đáp trả các cuộc tấn công quân sự" nhắm vào trụ sở của họ.

Cùng ngày, Phủ Tổng thống Iraq lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công nhắm vào Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF), mô tả đây là hành vi "vi phạm trắng trợn" chủ quyền quốc gia.

Phủ Tổng thống cũng lên án vụ pháo kích vào lực lượng Peshmerga khiến một số thành viên thương vong. Tuyên bố khẳng định Peshmerga vẫn là "trụ cột cơ bản của hệ thống phòng thủ quốc gia Iraq" và đã đóng vai trò quan trọng trong việc chống khủng bố và tăng cường an ninh.

Phủ Tổng thống kêu gọi tất cả các đảng phái chính trị giữ lập trường và có biện pháp để Iraq không bị kéo vào giao tranh và xung đột.

Trước đó, liên minh bán quân sự Hashed al-Shaabi, một phần của lực lượng vũ trang chính quy của Iraq, cáo buộc Mỹ thực hiện cuộc tấn công khiến 1 chỉ huy và 14 binh sỹ thiệt mạng.

Tại khu vực tự trị Kurdistan, một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo đã làm 6 binh sỹ thuộc lực lượng địa phương Peshmerga thiệt mạng. Chính quyền khu tự trị người Kurd cũng cáo buộc Iran tiến hành cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh người Kurd.

Cả Mỹ và Iran đều không bình luận về những cáo buộc trên./.

