Xung đột tại Trung Đông: Israel khẳng định tiếp tục tấn công Iran và Liban

Bộ Quốc phòng Mỹ đang chuẩn bị triển khai khoảng 3.000 binh sỹ thuộc Sư đoàn Dù số 82 tới Trung Đông trong thời gian tới, trong bối cảnh căng thẳng với Iran tiếp tục leo thang.

Tờ The Wall Street Journal ngày 24/3 đưa tin quyết định điều động lực lượng có thể được ban hành trong vài giờ tới, đánh dấu bước gia tăng đáng kể hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực.

Sư đoàn Dù số 82 là đơn vị phản ứng nhanh tinh nhuệ của Lục quân Mỹ, có khả năng triển khai trong vòng 24 giờ tới các khu vực xung đột, bao gồm nhiệm vụ đổ bộ đường không để kiểm soát sân bay và thiết lập bàn đạp tác chiến.

Theo các quan chức Mỹ, lực lượng này sẽ được triển khai cùng bộ phận chỉ huy của sư đoàn nhằm phục vụ công tác lập kế hoạch và điều phối các phương án quân sự tiềm năng.

Dù hiện chưa có quyết định triển khai lực lượng bộ binh trực tiếp vào lãnh thổ Iran, việc tăng cường lực lượng được đánh giá sẽ tạo thêm dư địa cho Tổng thống Donald Trump trong việc lựa chọn phương án ứng phó.

Các kịch bản đang được xem xét bao gồm bảo đảm an ninh tuyến hàng hải tại eo biển Hormuz, kiểm soát một số khu vực chiến lược ven biển hoặc xử lý các cơ sở liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn duy trì các kênh tiếp xúc ngoại giao với Tehran. Tuy nhiên, việc điều động lực lượng được xem là tín hiệu cho thấy Washington đang chuẩn bị cho nhiều kịch bản khác nhau, trong đó có khả năng gia tăng sức ép quân sự.

Giới phân tích nhận định nếu kế hoạch được triển khai, đây sẽ là một bước leo thang đáng kể về bố trí quân sự của Mỹ tại Trung Đông, đồng thời phản ánh sự kết hợp giữa răn đe quân sự và duy trì khả năng can dự nhanh trong bối cảnh xung đột tiếp diễn.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, quân đội Israel ngày 24/3 cho biết vẫn tiếp tục triển khai các hoạt động quân sự tại Iran và Liban theo kế hoạch hiện tại, bất chấp các nỗ lực thúc đẩy tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn của quân đội Israel, Chuẩn tướng Effie Defrin, nhấn mạnh: “Chúng tôi đang hoạt động theo một kế hoạch không thay đổi, bất kể có thỏa thuận nào hay không.” Hiện Israel đang tấn công cả tại Iran và Liban.”

Sau khi cơ sở hạt nhân của Iran bị tấn công, ngày 24/3, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), ông Rafael Grossi đã nhắc lại lời kêu gọi kiềm chế tối đa để tránh rủi ro an toàn hạt nhân trong bối cảnh xung đột vẫn diễn biến phức tạp.

IAEA cho biết đã được Iran thông báo về việc một quả đạn đã rơi trúng khuôn viên Nhà máy điện hạt nhân Bushehr, cơ sở hạt nhân duy nhất đang vận hành của Iran.

Phía Iran cho biết không có thiệt hại nào đối với nhà máy hạt nhân cũng như không có thương vong về người và tình trạng hoạt động của nhà máy vẫn bình thường.

Cùng ngày, Iran tiếp tục tiến hành các đợt tấn công tên lửa nhằm vào khu vực trung tâm Israel, trong đó có thành phố Tel Aviv.

Quân đội Israel cho biết một số tên lửa đạn đạo phóng trong đợt tấn công mới nhất được cho là mang đầu đạn chùm, phát tán nhiều bom con trên diện rộng khi rơi xuống khu vực mục tiêu. Lực lượng cứu hộ và y tế đã nhanh chóng được triển khai tại các địa điểm nghi có vật thể rơi xuống để kiểm tra và xử lý.

Còi báo động vang lên tại Tel Aviv và các khu vực lân cận, song hiện chưa ghi nhận thương vong trong đợt tấn công này.

Sáng cùng ngày, một tên lửa Iran mang đầu đạn khoảng 100 kg thuốc nổ đã đánh trúng khu vực trung tâm Tel Aviv, gây thiệt hại đáng kể cho một số tòa nhà và phương tiện.

Giới chức Israel cho biết ít nhất 6 người bị thương nhẹ, trong khi nhiều cư dân đã kịp thời trú ẩn tại hầm tránh bom. Ngoài ra, một số mảnh vỡ tên lửa cũng rơi xuống khu vực Rosh Ha’ayin và Bờ Tây, gây hư hại tài sản nhưng không gây thương vong nghiêm trọng.

Giới chức Israel nhận định các đợt tấn công liên tiếp cho thấy Iran vẫn duy trì năng lực phóng tên lửa trong khi xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bất chấp các nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy.

Trong khi đó, Tổng cục Hàng không Dân dụng (DGCA) của Kuwait cho biết thiết bị bay không người lái đã tấn công một bồn chứa nhiên liệu và gây ra hỏa hoạn tại sân bay quốc tế Kuwait ngày 24/3. Tuyên bố của DGCA cho biết vụ việc gây thiệt hại "hạn chế." Không có thương vong nào được báo cáo.

Người phát ngôn DGCA, ông Abdullah Al-Rajhi cho biết lực lượng cứu hỏa đã được triển khai để khống chế đám cháy. Sân bay quốc tế Kuwait đã bị tấn công nhiều lần kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát ngày 28/2./.

