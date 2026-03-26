Nga rút thêm nhân viên khỏi nhà máy hạt nhân Iran

Ngày 25/3, Nga cho biết đã sơ tán thêm nhân viên khỏi nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran sau vụ tấn công vào khu phức hợp này trước đó một ngày.

Theo Giám đốc điều hành Tập đoàn năng lượng hạt nhân của Nga Rosatom Alexey Likhachev, việc sơ tán được tiến hành vào khoảng 7 giờ 20 giờ Nga (tức 11 giờ 20 theo giờ Việt Nam) với 163 người đã rời nhà máy Bushehr đến biên giới Iran-Armenia.

Ông cho biết hiện tại khoảng 300 người vẫn ở lại và dự kiến sẽ tiến hành thêm các đợt sơ tán trong thời gian ngắn tới.

Theo ông Likhachev, sẽ có “vài chục người” ở lại giám sát thiết bị, đồng thời đánh giá tình hình tại nhà máy Bushehr đang diễn biến “theo chiều hướng xấu.”

Khi các cuộc tấn công bắt đầu, Rosatom đã rút 150 người làm việc tại nhà máy Bushehr. Nga tham gia xây dựng một phần nhà máy Bushehr và các kỹ thuật viên Rosatom giúp vận hành nhà máy.

Trước đó, tối 24/3, một vật thể bay đã rơi vào khu phức hợp của nhà máy nhưng không gây ra thiệt hại nào.

Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc đã ra tuyên bố kêu gọi “kiềm chế tối đa để tránh rủi ro an toàn hạt nhân.” Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh, nhiều vụ tấn công xảy ra ngay gần các cơ sở hạt nhân của Iran và Israel.

Trong khi đó, sáng 25/3, một tên lửa đạn đạo trong làn sóng tấn công thứ 88 của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã lao xuống một bãi đất trống, chỉ cách nhà máy điện Orot Rabin ở Hadera (Israel) đúng 1km.

Trước các mối lo ngại gia tăng về các rủi ro liên quan đến các cuộc tấn công vào các nhà máy điện hạt nhân, cùng ngày, Kuwait đã đưa ra khuyến cáo phòng ngừa phóng xạ cho người dân.

Trong một video được Lực lượng Vệ binh Quốc gia chia sẻ, các quan chức đã nêu ra các biện pháp phòng ngừa cơ bản trong trường hợp khẩn cấp, bao gồm ở nguyên trong nhà, bịt kín khe cửa ra vào và cửa sổ; đồng thời trấn an người dân rằng lò phản ứng hạt nhân gần nhất cách đó hơn 240km, sẽ hạn chế đáng kể tác động của bất kỳ sự rò rỉ tiềm tàng nào./.

