Xung đột Trung Đông: Cuộc chiến không có bên thắng cuộc

Xung đột Trung Đông leo thang quanh eo biển Hormuz, căng thẳng Mỹ - Iran đẩy giá dầu tăng mạnh, làm dấy lên lo ngại khủng hoảng năng lượng và bất ổn kinh tế toàn cầu.

Dương Linh
Xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đặc biệt tại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải huyết mạch của thị trường năng lượng toàn cầu. Các cuộc không kích và hoạt động quân sự gia tăng trong khi Iran triển khai các biện pháp gây gián đoạn vận tải biển, làm gia tăng rủi ro đối với chuỗi cung ứng. Giá dầu và khí đốt theo đó liên tục biến động, tác động trực tiếp tới kinh tế thế giới.

Giới phân tích nhận định, dù chưa xảy ra phong tỏa hoàn toàn, nhưng những rủi ro hiện hữu tại Hormuz đang khiến tình hình thêm khó lường, trong khi triển vọng chấm dứt xung đột vẫn còn nhiều thách thức./.

