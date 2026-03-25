Thủ tướng mong muốn Đại học MISIS tăng đào tạo nhân lực chất lượng cao cho VN

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị MISIS tiếp tục mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam trong các lĩnh vực trường có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu.

Sáng 25/3 theo giờ địa phương, trong chương trình thăm chính thức Liên

bang Nga, tại Thủ đô Moskva, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm

việc tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Moscow (MISIS).

Đại học Khoa học và Công nghệ Moscow (MISIS ) là cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu lâu đời và có uy tín bậc nhất của Liên bang Nga cũng như châu Âu.

Trường còn là biểu tượng cho sự hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và Nga trong lĩnh vực giáo dục. Hàng ngàn sinh viên và cán bộ Việt Nam đã và đang theo học tại Trường.

MISIS đã đào tạo cho Việt Nam hơn 1.000 kỹ sư, cán bộ trong các lĩnh vực khai thác mỏ, vật liệu, luyện kim. Nhiều người ngày nay là những giáo sư,nhà khoa học hàng đầu trên nhiều lĩnh vực.

Trong chuyến thăm lần này của Thủ tướng, Đại học Quốc gia Hà Nội và

MISIS đã ký kết thỏa thuận hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trao đổi chuyên gia và triển khai nghiên cứu chung trong lĩnh vực công nghệ lượng tử.

Phát biểu trước lãnh đạo, sinh viên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị MISIS tiếp tục mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam trong các lĩnh vực trường có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ./.