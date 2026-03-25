Hiện thực hóa mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã xây dựng, ban hành Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cho cả nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh cũng được điều chỉnh phù hợp với thực tiễn của địa phương, bảo đảm tính khả thi.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành quyết định giao tổng cộng 270 nhiệm vụ đột phá và 242 nhiệm vụ trọng tâm, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các nhiệm vụ nêu trên được phân công cho 102 đơn vị trên địa bàn tỉnh, bao gồm 18 đơn vị thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và 64 xã, phường; 30 đơn vị thuộc khối chính quyền, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Chương trình hành động số 15-CT/TU về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Khánh Hòa đề ra 196 nhiệm vụ danh mục đề án, dự án, công trình nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Các nhiệm vụ được giao cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương với tiến độ, nguồn lực cụ thể. Đây là căn cứ quan trọng để các địa phương, đơn vị thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; hiện thực hóa mục tiêu sớm đưa tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu đưa nội dung học tập nghị quyết đại hội, Kết luận của Tổng Bí thư và hiệu quả thực hiện nghị quyết, kết luận thành tiêu chí đánh giá kết quả cuối năm, nhất là đánh giá năng lực lãnh đạo, điều hành và tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu.

Ủy ban Nhân dân tỉnh tích hợp các nhiệm vụ được giao vào hệ thống nhiệm vụ đánh giá KPI trên bộ công cụ đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc dùng chung toàn tỉnh để theo dõi, từ đó làm cơ sở để thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân hằng quý, năm và cả nhiệm kỳ.

Tỉnh ủy Khánh Hòa kiên quyết xử lý những trường hợp thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ; kịp thời điều chuyển, thay thế cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Để theo dõi tiến độ các nhiệm vụ theo chương trình hành động và nhiệm vụ đột phá, tỉnh Khánh Hòa đã ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số.

Ủy ban Nhân dân tỉnh ứng dụng Hệ thống theo dõi, đánh giá nhiệm vụ tích hợp trên Hệ thống quản lý văn bản, điều hành (E-Office); đưa chi tiết từng nhiệm vụ (gồm cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời hạn yêu cầu trả lời kết quả); phân công các phòng chuyên môn trực tiếp theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ đã giao cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Văn phòng Tỉnh ủy triển khai Hệ thống Quản lý nhiệm vụ trọng tâm và đột phá trên hệ thống của Tỉnh ủy. Mọi nhiệm vụ được mã hóa thành các “Thẻ nhiệm vụ số” (Task ID) với đầy đủ thông tin về đơn vị chủ trì, phối hợp, thời hạn.

Hệ thống thiết lập cơ chế liên thông dọc (từ tỉnh đến cấp xã), giúp nắm bắt theo thời gian thực qua thiết bị di động, ứng dụng công nghệ AI và thuật toán tự động để phân loại trạng thái thực hiện nhiệm vụ.

Ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 23/01/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với 67.659 đảng viên tham gia học tập (có 5.177 đảng viên được miễn sinh hoạt), đạt 96,7%./.

