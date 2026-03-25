Chính trị

Trao đổi điện mừng kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile

Chủ tịch nước Lương Cường đã trao đổi điện mừng với Tổng thống Chile José Antonio Kast nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Chile.

Quốc kỳ Việt Nam và quốc kỳ Chile.
Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Chile (25/3/1971-25/3/2026), ngày 25/3, Chủ tịch nước Lương Cường đã trao đổi điện mừng với Tổng thống José Antonio Kast.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã trao đổi điện mừng với Bộ trưởng Ngoại giao Francisco Pérez Mackenna./.

(TTXVN/Vietnam+)
