Trao đổi điện mừng kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Chile (25/3/1971-25/3/2026), ngày 25/3, Chủ tịch nước Lương Cường đã trao đổi điện mừng với Tổng thống José Antonio Kast.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã trao đổi điện mừng với Bộ trưởng Ngoại giao Francisco Pérez Mackenna./.

