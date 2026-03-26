Chuyến thăm của Thủ tướng thúc đẩy niềm tin vào triển vọng hợp tác Việt-Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kết thúc thành công chuyến thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 22-25/3.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng đã tiến hành nhiều cuộc đàm phán, gặp gỡ cấp cao, ký kết nhiều thỏa thuận quan trọng trong nhiều lĩnh vực.

Phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga đã phỏng vấn các đại diện nhiều doanh nghiệp, tập đoàn, cơ quan Nga về đánh giá, nhận định cũng như các kỳ vọng của họ về kết quả chuyến thăm.

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp ngày 24/3, công ty thương mại thực phẩm Ava Trading đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác với Đường sắt Việt Nam.

Tổng Giám đốc Irina Ivanova cho biết thông qua việc ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác này, Ava Trading hy vọng có cơ hội tăng lượng hàng hóa vận chuyển qua đường sắt và mở rộng hợp tác, đặc biệt trong bối cảnh kim ngạch hàng hóa đang chuyển từ đường biển sang đường sắt. Qua khảo sát, Việt Nam còn rất nhiều dư địa trong lĩnh vực vận tải đường sắt để phát triển.

Chủ tịch Ủy ban hợp tác với Hiệp hội các nhà xuất nhập khẩu Việt Nam Anastasia Sayanok đánh giá Diễn đàn Doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, thiết lập các mối tiếp xúc lâu dài và quan trọng ở cấp chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp.

Chuyến thăm đã tạo động lực lớn để xây dựng nên các biện pháp hợp tác mới và hiệu quả nhằm cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Cộng đồng doanh nghiệp và đầu tư đang kỳ vọng vào những cải thiện, tối ưu hóa các quy định cấp phép, hệ thống tài chính và tín dụng, tiêu chuẩn hàng hóa, tăng cường minh bạch thông tin, hướng tới các dự án dài hạn.

Phó Chủ tịch về phát triển quốc tế Tập đoàn AFK “Systema” Artem Zasursky nhấn mạnh sự cần thiết phải thiết lập một khuôn khổ an toàn cho các khoản thanh toán quốc tế trong khuôn khổ hợp tác với Việt Nam.

Ông Zasursky cho biết cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Việt Nam hồi năm 2025 và giờ đây tại Moskva đã cho thấy triển vọng hợp tác rất tích cực.

AFK Systema xác định được các lĩnh vực ưu tiên hàng đầu, bao gồm dược phẩm, y tế, công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo (AI), ví điện tử và một số lĩnh vực khác.

Theo ông Zasursky, chuyến thăm này là một minh chứng khác cho mối quan hệ đặc biệt Nga-Việt và sự quan tâm thường xuyên của lãnh đạo Việt Nam và Nga có vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp.

Ngay sau cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 25/3, Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty Đường sắt Nga Oleg Valentinovich Belozerov chia sẻ rằng hai bên đã thảo luận về các vấn đề trao đổi kinh nghiệm, hợp tác và tiềm năng tăng kim ngạch thương mại bằng vận tải đường sắt. Đáng chú ý là vấn đề chuyển giao kỹ năng - cơ hội đào tạo nhân viên tại Nga và phát triển các chương trình tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ông Belozerov khẳng định công ty Đường sắt Nga - một trong những công ty đường sắt lớn nhất thế giới, sở hữu hầu hết các kỹ năng cần thiết và sẵn sàng chia sẻ kiến thức của mình với các đối tác từ Việt Nam.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Rosatom Aleksey Likhachev khẳng định việc ký kết Hiệp định liên chính phủ về xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 là cột mốc quan trọng trên lộ trình hiện thực hóa dự án. Xây dựng hai tổ máy với lò phản ứng thế hệ III+ VVER-1200 - dòng lò chủ lực của Nga - đặt nền móng cho sự độc lập về năng lượng, chủ quyền công nghệ và tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam trong nhiều thập kỷ tới.

Dự án tạo động lực phát triển nền tảng khoa học, hình thành cơ sở hạ tầng hiện đại và ứng dụng công nghệ tiên tiến. Phát triển nguồn nhân lực đóng vai trò then chốt - từ năm 2017, hơn 400 sinh viên Việt Nam đã được đào tạo tại các trường đại học chuyên ngành của Nga, thuộc lĩnh vực hạt nhân và các ngành liên quan, trong đó 161 người đang làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên.

Ông Likhachev nhấn mạnh việc Việt Nam lựa chọn xây dựng nhà máy điện hạt nhân với công nghệ Nga là bước đi chiến lược có tính toán kỹ lưỡng, giúp bảo vệ nền kinh tế quốc gia và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới bất ổn cùng những rủi ro từ sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Ở bình diện xã hội và ngoại giao nhân dân, Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt, Tiến sỹ Vladimir Buianov bày tỏ vui mừng phấn khởi trước Đoàn công tác đông đảo của Chính phủ Việt Nam thăm Nga và tiến hành các cuộc gặp quan trọng nhằm mở rộng thêm quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, thể hiện qua việc hai bên đã ký nhiều thỏa thuận quan trọng.

Đặc biệt, thỏa thuận xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu phát triển cấp thiết của đất nước, bảo đảm nguồn năng lượng ổn định lâu dài.

Tới đây, các doanh nghiệp trong lĩnh vực hạt nhân của Nga sẽ tham gia vào dự án, theo đó Hội Hữu nghị Nga-Việt sẽ có thêm nhiều thành viên, đóng góp cho việc củng cố tình hữu nghị, làm phong phú thêm hoạt động của Hội.

Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt, Tiến sỹ Vladimir Buianov. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Petr Tsvetov gửi lời cảm ơn tới Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành cho Hội cuộc gặp thân tình, nơi Thủ tướng nhắc lại những trang sử vàng trong lịch sử quan hệ giữa hai nước.

Ông khẳng định chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính đang mở ra những triển vọng mới. Dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam một mặt sẽ đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam, mặt khác sẽ là một tượng đài mới cho quan hệ Nga-Việt.

“Chúng ta đang chứng kiến quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển, và giờ đây việc tăng kim ngạch như thỏa thuận cấp cao là hoàn toàn khả thi," Tiến sỹ Tsvetov khẳng định.

Phó Giáo sư Elena Zubsova, Ủy viên Hội Hữu nghị Nga-Việt, theo dõi sát sao những nội dung liên quan đến giáo dục trong chuyến thăm. Hiện nay mối quan tâm tại Nga đến ngành Việt Nam học đang tăng lên, với số sinh viên theo học tiếng Việt nhiều lên mỗi năm.

Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác, phát triển kinh tế, theo đó, ngành Việt Nam học nói riêng và hợp tác giáo dục, đào tạo nhân lực giữa Việt Nam và Liên bang Nga nói chung sẽ được tiếp thêm động lực phát triển mới và mạnh mẽ hơn./.

