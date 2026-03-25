Thanh niên Việt-Lào cùng gìn giữ và phát triển mối quan hệ đặc biệt

Chiều 25/3 tại Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Viêng Chăn, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026).

Sự kiện không chỉ là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, mà còn khẳng định vai trò trụ cột của thanh niên hai nước Việt Nam-Lào trong việc kiến tạo tương lai cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, đại diện lãnh đạo các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn, đại diện cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập tại Lào.

Về phía Lào có đồng chí Thongly Sisoulith, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào, cùng đại diện lãnh đạo Đoàn thanh niên các bộ, ban, ngành và sinh viên đến từ các ngôi trường tiêu biểu như Đại học Quốc gia Lào, Trường Hữu nghị Lào-Việt Nam, Trường Năng khiếu Đại học Quốc gia Lào và Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du.

Trong không khí phấn khởi và tự hào, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm đã đưa các đại biểu cùng nhìn lại chặng đường gần một thế kỷ hào hùng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh, lịch sử của Đoàn được viết nên bởi máu và lòng quả cảm của 8 “hạt giống đỏ” đầu tiên được Bác Hồ bồi dưỡng tại Quảng Châu, bắt đầu từ lời tuyên ngôn bất hủ của người thanh niên Lý Tự Trọng: “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng."

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm tặng hoa chúc mừng Đoàn thanh niên Việt Nam tại Đại học quốc gia Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Theo Đại sứ Nguyễn Minh Tâm, đất nước Việt Nam đã bước qua những giai đoạn gian khó nhất và đang tự tin bước vào “Kỷ nguyên thứ ba - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc." Trong giai đoạn này, thanh niên chính là lực lượng then chốt quyết định sự thành bại của mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường. Vai trò của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng là không thể tách rời, từ những năm tháng xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước cho đến công cuộc chuyển đổi số và làm chủ trí tuệ nhân tạo (AI) hiện nay.

Đặc biệt, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm khẳng định thanh niên hai nước Việt Nam-Lào chính là những “kiến trúc sư” cho tương lai của mối quan hệ “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược." Khi các bạn thanh niên hai nước Việt Nam-Lào hiểu tiếng nói, hiểu tâm hồn của nhau, sự gắn kết chiến lược mới thực sự bền chặt và không thể lay chuyển.

Và để thực hiện sứ mệnh đó, Đại sứ Việt Nam tại Lào đã yêu cầu tuổi trẻ Việt Nam tại Lào không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, tiên phong trong chuyển đổi số, khởi nghiệp và là sứ giả thắt chặt tình cảm hữu nghị vĩ đại giữa nhân dân hai nước. Thanh niên Việt Nam và Lào không chỉ là lực lượng kế cận mà phải là những “kiến trúc sư” trực tiếp xây dựng tương lai “gắn kết chiến lược” vì sự phồn vinh, thịnh vượng của Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Bên cạnh đó, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cũng kỳ vọng thanh niên hai nước Việt Nam-Lào sẽ không dừng lại ở các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao thông thường, mà phải gắn kết sâu sắc về tư duy phát triển, phối hợp nhịp nhàng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và hỗ trợ nhau cùng tiến bộ trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế số và khởi nghiệp.

Giao nhiệm vụ cho các chi đoàn và đoàn viên đang sinh sống, học tập tại Lào, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đã nêu rõ 6 định hướng trọng tâm, đó là nâng cao bản lĩnh chính trị; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, thực chất; phát huy vai trò xung kích trong cụ thể hóa quan hệ “gắn kết chiến lược;" phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đại diện; tiên phong trong thông tin đối ngoại để bảo vệ nền tảng tư tưởng; và xây dựng hình ảnh thanh niên Việt Nam tiêu biểu về trí tuệ, kỷ luật và trách nhiệm.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào, đồng chí Thongly Sisoulith bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi cùng ôn lại lịch sử hào hùng giữa hai tổ chức Đoàn có chung cội nguồn từ Đảng Cộng sản Đông Dương.

Đồng chí Thongly Sisoulith khẳng định, mối quan hệ Lào-Việt Nam là tài sản chung vô giá, được xây đắp bằng xương máu và lòng thủy chung son sắt của các thế hệ lãnh đạo tiền bối và nhân dân hai nước, được các thế hệ lãnh đạo kế cận và nhân hai nước tiếp tục gìn giữ, vun đắp và không ngừng phát triển. Đồng thời xúc động trích dẫn những câu thơ bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại: “Việt-Lào hai nước chúng ta/Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long” và lời của Chủ tịch Kaysone Phomvihane kính yêu: “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình hữu nghị Lào-Việt Nam sẽ mãi vững bền hơn núi hơn sông."

Đồng chí Thongly Sisoulith khẳng định Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào sẽ luôn kề vai sát cánh cùng tuổi trẻ Việt Nam để gìn giữ và phát triển mối quan hệ đặc biệt này. Tình đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam là mối quan hệ “có một không hai” trên thế giới, sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long và vững bền hơn dãy núi Trường Sơn hùng vĩ. Đồng thời cam kết Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào sẽ tiếp tục cùng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thắt chặt sự phối hợp nhịp nhàng, đi vào chiều sâu tư duy phát triển, để hỗ trợ nhau cùng tiến bộ trên mọi lĩnh vực.

Bí thư Liên chi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Đại học Quốc gia Lào Phạm Thanh Sơn phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Thay mặt cho tuổi trẻ Việt Nam đang học tập và công tác tại Lào, Bí thư Liên chi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Đại học Quốc gia Lào Phạm Thanh Sơn đã báo cáo những kết quả thực tế trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên thời gian qua.

Vượt qua những khó khăn khi học tập xa nhà, Liên chi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Đại học Quốc gia Lào đã đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò là “mái nhà chung” tập hợp đoàn viên. Các hoạt động thiết thực như tổ chức dạy kèm tiếng Lào cho sinh viên; tri ân thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Lào 7/10; và phối hợp cùng Ban cán sự Đoàn du học sinh khảo sát, hỗ trợ kịp thời kết quả học tập đã trở thành điểm sáng trong công tác chuyên môn.

Bên cạnh học tập, tuổi trẻ Việt Nam tại Lào còn tích cực tham gia các hoạt động hướng về cộng đồng, như phục vụ thiện nguyện tại chùa Phật Tích, chùa Bàng Long; giao lưu văn hóa, thể thao với sinh viên Lào và quốc tế nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam bản lĩnh và trách nhiệm.

Trước sự quan tâm và tin tưởng của các cấp lãnh đạo, đồng chí Phạm Thanh Sơn đã thay mặt tuổi trẻ Việt Nam tại Lào bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn; quyết tâm đem sức trẻ, trí tuệ và lòng nhiệt huyết để biến những khát vọng thành hành động cụ thể, tuổi trẻ Việt Nam tại Lào cam kết không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao kiến thức và tích cực vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Khép lại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm gửi gắm niềm tin sâu sắc vào sắc “áo xanh” của tuổi trẻ hai nước Việt Nam-Lào sẽ luôn xuất hiện cùng nhau trên mọi nẻo đường hợp tác. Những lời chúc tốt đẹp về một mối quan hệ Việt-Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững," sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long và vững chãi hơn dãy núi Trường Sơn hùng vĩ, đã truyền lửa nhiệt huyết cho toàn thể đoàn viên, thanh niên có mặt tại hội trường.

Buổi lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn đậm nét về một thế hệ trẻ Việt Nam-Lào năng động, sáng tạo, sẵn sàng cùng nhau viết tiếp những trang sử vàng của mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức trưng bày các bức ảnh về lịch sử vẻ vang, hào hùng của hai dân tộc Việt Nam-Lào; về quá trình phát triển không ngừng của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, để thanh niên hai nước Việt Nam-Lào hiểu rõ và sâu sắc hơn về mối quan hệ đặc biệt, thủy chung son sắt giữa hai dân tộc. Qua đó, giúp thanh niên hai nước Việt Nam-Lào hiểu được vai trò, trách nhiệm và sứ mệnh trong việc tiếp tục gìn giữ và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào mãi phát triển trường tồn, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình và phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới./.

