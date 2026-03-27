Việt Nam và Bulgaria thúc đẩy hợp tác địa phương

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, trong 2 ngày 22-23/3, Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã tham dự Lễ hội thành phố Veliko Tarnovo và có buổi làm việc với Thị trưởng Daniel Panov nhằm thúc đẩy hợp tác giữa địa phương này với các tỉnh, thành của Việt Nam.

Veliko Tarnovo nằm ở miền Bắc Bulgaria, từng là kinh đô của Đế chế Bulgaria thứ hai (thế kỷ 12-14), nổi tiếng với quần thể kiến trúc trung cổ và pháo đài Tsarevets.

Thành phố được xem là một trong những trung tâm văn hóa-lịch sử quan trọng, biểu tượng của tinh thần độc lập và phục hưng dân tộc Bulgaria. Đây là nơi bản Hiến pháp đầu tiên của Bulgaria được soạn thảo và thông qua năm 1879, ngay sau khi Bulgaria được giải phóng khỏi Đế quốc Ottoman.

Veliko Tarnovo đồng thời là điểm đến du lịch hấp dẫn với nhiều lễ hội, sự kiện văn hóa đặc sắc quanh năm. Năm 2025, thành phố đã đón tổng cộng gần 400.000 lượt khách du lịch.

Lễ hội thành phố Veliko Tarnovo có sự tham dự của nhiều lãnh đạo Bulgaria như Chủ tịch Quốc hội Natalya Kiselova, Phó Chủ tịch Quốc hội Kostadin Angelov, cựu Tổng thống Rumen Radev cùng nhiều quan chức cấp cao và đại diện địa phương.

Tại cuộc gặp với Thị trưởng Daniel Panov, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, đồng thời chúc mừng thành phố tổ chức thành công lễ hội, sự kiện thể hiện rõ nét chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa độc đáo của địa phương.

Trình diễn âm thanh ánh sáng tại pháo đài Tsarevets. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại sứ nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bulgaria không ngừng được củng cố, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện nhân chuyến thăm chính thức Bulgaria của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 10/2025. Trong đó, hợp tác giữa các địa phương được xác định là một trụ cột quan trọng.

Đại sứ khẳng định Đại sứ quán Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Veliko Tarnovo với các địa phương của Việt Nam trong thời gian tới.

Về phần mình, Thị trưởng Daniel Panov đánh giá cao sự tham dự của đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại sự kiện quan trọng của thành phố.

Thị trưởng bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực như văn hóa-du lịch, giáo dục-đào tạo, thương mại và lao động; đồng thời khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để kết nối giữa các đối tác hai bên.

Ông cũng cho biết sẽ gửi lời mời đoàn Việt Nam tham dự các sự kiện lớn của thành phố trong năm 2026 như Lễ hội Nghệ thuật dân gian quốc tế (tháng Sáu-tháng Bảy) và Hội chợ Du lịch văn hóa quốc tế (tháng Mười).

Ngoài ra, ông đề xuất hai bên phối hợp tổ chức tọa đàm về du lịch, kết nối doanh nghiệp lữ hành và đẩy mạnh quảng bá văn hóa Việt Nam tại Veliko Tarnovo.

Cuộc gặp diễn ra trong không khí thân tình, hữu nghị, mở ra nhiều hướng hợp tác mới giữa các địa phương hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Bulgaria./.

Thúc đẩy hợp tác địa phương, tăng cường quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Bulgaria Những năm gần đây, hợp tác Việt Nam-Bulgaria tiếp tục được thúc đẩy trong nhiều lĩnh vực như thương mại, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.