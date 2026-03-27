Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Ngày 27/3, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trao Quyết định số 79/QĐ-NSTW của Ban Bí thư về việc điều động và chỉ định Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (nhiệm kỳ 2025-2030).

Cụ thể, ông Nguyễn Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng (nhiệm kỳ 2025-2030), Thứ trưởng Bộ Xây dựng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng và thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng để điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (nhiệm kỳ 2025-2030).

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ,cho biết ông Nguyễn Việt Hùng là cán bộ có năng lực, đặc biệt là kinh nghiệm về công tác quản lý Nhà nước và khả năng quy tụ sự đoàn kết cao. Việc điều động, chỉ định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng nhằm kịp thời kiện toàn công tác cán bộ sau Đại hội XIV của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa được Ban Bí thư Trung ương Đảng thống nhất giới thiệu để Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Việt Hùng phát biểu nhận nhiệm vụ sau khi được điều động, chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Việt Hùng thể hiện quyết tâm sẽ bắt tay ngay vào thực hiện công việc; nỗ lực cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ mới được giao, tận lực với sự phát triển của tỉnh.

Với tinh thần cầu thị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập, rèn luyện, nghiên cứu thực tiễn; cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2025-2030), góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Trên cương vị công tác mới, ông Nguyễn Việt Hùng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh để hiện thực hóa khát vọng đưa Khánh Hòa vươn lên thành cực tăng trưởng cao của cả nước…

Ông Nguyễn Việt Hùng (sinh năm 1978), quê quán thành phố Hà Nội. Trình độ: Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước khi được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, ông Nguyễn Việt Hùng trải qua các vị trí công tác: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (viết tắt là HUD - doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng); Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng; Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD); Thứ trưởng Bộ Xây dựng./.

