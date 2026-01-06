Ông Vũ Hoàng Anh được điều động, chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Chiều 6/1, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Vũ Hoàng Anh (trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương) tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao Quyết định và phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh ông Vũ Hoàng Anh là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, có năng lực chuyên môn cao, bản lĩnh chính trị vững vàng. Trong quá trình công tác, ở cương vị nào ông cũng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng rằng với kinh nghiệm, kiến thức, năng lực, trình độ và thực tiễn trong quá trình công tác, ông Vũ Hoàng Anh sẽ nhanh chóng nắm bắt được công việc mới và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị mới.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, đứng đầu là ông Bí thư Tỉnh ủy quan tâm, chia sẻ, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi, ủng hộ, giúp đỡ để ông Vũ Hoàng Anh nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030; xây dựng tỉnh Lạng Sơn ngày càng văn minh, hiện đại, phát triển, giữ vững vai trò là “phên dậu” của Tổ quốc...

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Vũ Hoàng Anh cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng, tín nhiệm, giao trọng trách giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Trên cương vị công tác mới, ông Vũ Hoàng Anh hứa sẽ nhanh chóng nắm bắt công việc được giao; không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện trách nhiệm nêu gương của người cán bộ đảng viên; cùng với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh xây dựng Lạng Sơn ngày càng phát triển, giàu đẹp, trở thành cực tăng trưởng mới của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Vũ Hoàng Anh sinh năm 1977; quê quán tại xã Bắc Lý, tỉnh Ninh Bình; có trình độ: Tiến sỹ Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị.

Về quá trình công tác, ông đã kinh qua các chức vụ tại Bộ Ngoại giao; Tham tán, Trưởng phòng Lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga.

Từ năm 2021 đến trước khi được điều động, chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, ông là Vụ trưởng, thư ký và trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Như vậy, hiện nay, ngoài Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Quốc Khánh, tỉnh Lạng Sơn có 4 Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm: bà Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; bà Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy./. Vũ Văn Đạt