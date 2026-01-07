Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình kiểm tra công tác bầu cử tại Lạng Sơn

Ngày 7/1, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng đoàn đã giám sát, kiểm tra tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại tỉnh Lạng Sơn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 đảm bảo cơ cấu, số lượng, thành phần theo quy định.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ lưu ý, tỉnh Lạng Sơn cần dự báo trước các yếu tố liên quan đến cuộc bầu cử để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trên cơ sở thực tiễn với tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri, nhân dân thực hiện quyền bầu cử của mình.

Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031; chủ động định hướng cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu theo đúng Đề án nhân sự đã được cấp ủy phê duyệt và theo phân bổ của Trung ương, phấn đấu bảo đảm tỷ lệ cử tri đi bầu cao, bầu đủ số lượng, đúng cơ cấu, đúng pháp luật.

Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử các cấp trong tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình, thực hiện chặt chẽ quy trình tiếp nhận, xem xét hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; rà soát tiêu chuẩn, điều kiện, tránh để xảy ra thiếu hụt cơ cấu do biến động nhân sự.

Đồng thời, Ủy ban bầu cử các cấp chỉ đạo lực lượng chức năng xây dựng phương án phân luồng giao thông, điều tiết người dân và du khách tại các khu vực diễn ra lễ hội trùng thời điểm bầu cử; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn thùng phiếu, điểm bỏ phiếu, không để ảnh hưởng đến quyền bầu cử của cử tri. Đặc biệt, những nội dung liên quan đến công tác bầu cử phải tuân thủ đúng quy định, phát huy dân chủ.

Các đơn vị bầu cử xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo mọi công dân có mặt trên địa bàn tỉnh vào thời điểm diễn ra cuộc bầu cử đều được thực hiện quyền bầu cử.

Cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng xác định bầu cử là nhiệm vụ quan trọng từ nay đến ngày bầu cử.

Cùng với nhiệm vụ bầu cử, tỉnh Lạng Sơn phải tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng...

Tại cuộc làm việc với Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn, các thành viên Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia cho rằng, để cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi, thành công, tỉnh Lạng Sơn cần chú ý đến công tác bầu cử tại khu vực cửa khẩu, nơi có nhiều lao động tự do, lái xe ở nơi khác đến nhằm giúp mọi công dân đều được thực hiện quyền bầu cử.

Tỉnh phát huy vai trò của người uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số để tuyên truyền nhân dân thực hiện quyền lợi, trách nhiệm của mình, tham gia bầu cử đầy đủ...

Báo cáo với Đoàn công tác, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Trần Thanh Nhàn cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban; ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh gồm 31 thành viên, thành lập các Tiểu ban, Tổ giúp việc phục vụ công tác bầu cử.

Đảng ủy các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử cấp xã, do Bí thư cấp ủy làm Trưởng ban để chỉ đạo, lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử trên địa bàn.

Tất cả 65 Ủy ban Nhân dân cấp xã đã thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031…

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã biểu quyết thống nhất số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (cả Trung ương và tỉnh) là 15 người (Trung ương 3 người, tỉnh 12 người) để bầu 7 đại biểu (3 đại biểu Trung ương, 4 đại biểu làm việc và cư trú tại địa phương).

Hội nghị cũng thống nhất giới thiệu 95 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031 để bầu 50 đại biểu, đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần theo quy định.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường đã giới thiệu 2.427 người để bầu 1.271 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, phường nhiệm kỳ 2026-2031.

Tỉnh Lạng Sơn có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; 13 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và 328 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, phường nhiệm kỳ 2026-2031./.

