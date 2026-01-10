Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tiếp xúc cử tri tại Lâm Đồng

Sáng 10/1, tại phường Cam Ly, Đà Lạt, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng do Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm Trưởng đoàn đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Hội nghị đã thu hút đông đảo người dân, cán bộ, công chức trên địa bàn phường Cam Ly, Đà Lạt tham dự.

Cử tri đã được thông tin về kết quả của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV vừa qua. Đồng thời, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cũng báo cáo về kết quả xử lý những kiến nghị của cử tri qua các đợt tiếp xúc trước của các cơ quan có thẩm quyền.

Tại hội nghị, cử tri đã đồng tình với những kết quả của Kỳ họp thứ 10 vừa qua. Nhiều cử tri bày tỏ ý kiến, kiến nghị về một số vấn đề được dư luận địa phương quan tâm.

Cụ thể như vấn đề về phòng, chống ngập úng cục bộ trong mùa mưa trên địa bàn phường; những vướng mắc, bất cập trong vận hành chính quyền địa phương theo mô hình mới; việc giải quyết chính sách, chế độ đối với đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cấp phường, xã; công tác hướng dẫn, hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình, kê khai thuế theo quy định mới trong năm 2026...

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và đại diện các sở, ngành, địa phương đã ghi nhận ý kiến phản ánh, đồng thời giải trình trực tiếp một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã ghi nhận các ý kiến của cử tri, đánh giá cao các kiến nghị của cử tri đối với các vấn đề liên quan đến địa phương và các vấn đề chung của cả nước, nhất là những góp ý, phản ánh của cử tri về những thuận lợi cũng như vướng mắc cần tháo gỡ trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp thời gian qua.

Các vướng mắc về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, thiếu cán bộ công chức có chuyên môn tại cấp phường, xã theo mô hình mới cần có sự điều chỉnh, khắc phục để sớm hoàn thiện, tiến tới phục vụ nhân dân được tốt hơn nữa.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh Lâm Đồng cần đưa cán bộ chuyên môn của tất cả các sở, ngành xuống xã, phường để ghi nhận thực tế, lắng nghe người dân phản ánh về những mặt thuận lợi và khó khăn. Từ đó có thể xử lý tại chỗ hoặc tập hợp các vướng mắc, đưa ra giải pháp để xây dựng thành giáo trình tập huấn cho cán bộ cấp phường, xã một cách thiết thực nhất.

Chính quyền mới, mô hình mới thì cán bộ phải lăn xả vào làm việc, phải xuống gặp trực tiếp, lắng nghe để giải quyết vướng mắc cho người dân một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất.

Dịp này, thay mặt Đoàn, đồng chí Phan Đình Trạc đã hỗ trợ 150 triệu đồng để tỉnh Lâm Đồng tặng xe đạp cho học sinh nghèo trên địa bàn; đồng thời tặng 20 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Cam Ly, Đà Lạt./.

