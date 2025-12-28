Chiều 28/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Dự cuộc tiếp xúc cử tri có các đại biểu Quốc hội: Bí thư Thành ủy thành phố Cần Thơ Lê Quang Tùng; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn; Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh.

Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và Cần Thơ.

Đặc biệt, cuộc tiếp xúc có hơn 300 cử tri là cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên ngành giáo dục và đào tạo, y tế trên địa bàn thành phố.

Sau khi Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ báo cáo cử tri về kết quả Kỳ họp và hoạt động của Đoàn tại Kỳ họp, hội nghị dành phần lớn thời gian để cử tri nêu ý kiến và Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các bộ, ngành giải đáp ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan việc thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các bộ, ngành đã giải đáp ý kiến của cử tri liên quan cơ chế, chính sách ưu đãi đặc biệt cho nhân viên y tế, điều dưỡng lão khoa và có khung pháp lý khuyến khích tư nhân phát triển dịch vụ chăm sóc lão khoa; chính sách thu hút nguồn nhân lực về công tác tại trạm y tế tuyến xã, phường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ chuyên đề về y tế và giáo dục. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành cũng giải đáp, trao đổi các vấn đề liên quan sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; cơ chế, chính sách để thúc đẩy mạnh mẽ sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân; cơ chế đặc thù giúp các trường đại học trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long phát triển thành các trung tâm tri thức, thu hút nhân tài.

Cùng với đó, giải đáp các vấn đề liên quan chính sách về tài chính cho các cơ sở giáo dục đại học để phát huy tối đa nhiệm vụ đào tạo nhân lực và phát triển khoa học cho quốc gia, phục vụ phát triển đất nước; chính sách hỗ trợ nguồn lực tài chính để các cơ sở giáo dục có thể mời các chuyên gia giỏi đến giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh nội dung cuộc tiếp xúc về 2 chủ đề hết sức có ý nghĩa liên quan đến mọi người, mọi nhà, để cả nước bước vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Theo Thủ tướng Chính phủ, để cụ thể hóa chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 72-NQ/TW, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua 2 Luật và 1 Nghị quyết gồm Luật Dân số; Luật Phòng bệnh và Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam khỏe mạnh, mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe, sống lâu, sống khỏe, sống lành mạnh, nâng cao thể chất, ý thức bảo vệ sức khỏe và chủ động phòng ngừa bệnh tật trong toàn xã hội.

Ngoài ra, trên cơ sở chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 đã được Quốc hội phê duyệt tại Kỳ họp này, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để quyết định đầu tư Chương trình gồm 5 dự án với tổng nguồn lực lên đến gần 90.000 tỷ đồng để thực hiện những mục tiêu cụ thể, thiết thực như: nâng cao năng lực mạng lưới y tế cơ sở; nâng cao hiệu quả hệ thống phòng bệnh; nâng cao sức khỏe nhân dân; phát triển dân số; nâng cao chất lượng chăm sóc xã hội cho người yếu thế; tăng cường truyền thông về y tế.

Điểm lại một số nhiệm vụ liên quan y tế mà thành phố Cần Thơ đã đạt được, Thủ tướng Chính phủ biểu dương thành phố và các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan đã kịp thời triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng cách đây 2 tháng về việc chuyển dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ (mới) từ bằng vốn vay ODA sang hình thức đầu tư công, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy dự án; đồng thời mua sắm 2 máy xạ trị cho Bệnh viện Ung bướu hiện hành để phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân.

Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cơ sở vật chất y tế trên địa bàn. Các cơ quan khẩn trương nâng cấp Bệnh viện Tim mạch Cần Thơ, Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ, Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ trong năm 2026, cần gì, thiếu gì thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Thủ tướng Chính phủ cho biết bám sát chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 71, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn xác định xác định nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt, khâu đột phá chiến lược để triển khai thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tại Kỳ họp, Chính phủ đã trình và Quốc hội đã thông qua 3 Luật và 1 nghị quyết liên quan đến giáo dục, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học; Luật Giáo dục nghề nghiệp và Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Chính phủ cũng đã trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035 với tổng nguồn lực hơn 580.000 tỷ đồng để thực hiện 4 nhóm mục tiêu cụ thể đối với 4 nhóm đối tượng là giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người học.

Chỉ rõ thành tựu của thành phố Cần Thơ trong việc triển khai các nghị quyết, các luật, chương trình liên quan giáo dục và đào tạo, Thủ tướng Chính phủ thẳng thắn chỉ rõ tại Cần Thơ tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia còn thấp và chưa đồng đều giữa các cấp học; còn tình trạng thiếu giáo viên, cơ cấu môn học chưa hợp lý, đặc biệt là ở cấp mầm non và tiểu học; tự chủ tài chính thực hiện chưa đồng bộ…

Thủ tướng yêu cầu Cần Thơ triển khai sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục, trong đó, các trường mẫu giáo và phổ thông sắp xếp theo mô hình chính quyền 2 cấp, 17 trường đại học trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long sắp xếp theo diện tăng quy mô, giảm đầu mối, nâng cao chất lượng...

Thủ tướng Chính phủ cho biết thời gian tới, Chính phủ tiếp tục thúc đẩy đột phá về hoàn thiện thể chế về y tế và giáo dục, đào tạo; đầu tư hạ tầng chiến lược cho 2 ngành này theo đúng yêu cầu, mục tiêu phát triển là nhanh và bền vững; đào tạo nguồn nhân lực cho 2 ngành, đáp ứng nhu cầu của sự phát triển theo hướng hiện đại, công bằng, hiệu quả; xây dựng cơ chế chính sách thu hút nguồn nhân lực và phát triển cơ sở y tế giáo dục, nhất là hợp tác công tư; nâng cao năng lực quản trị theo hướng thông minh phù hợp với mô hình chính quyền 2 cấp, chuyển từ quản lý sang phục vụ, kiến tạo; thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, y tế.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra, đôn đốc, thăm, tặng quà, động viên lực lượng thi công dự án thành phần cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng trên địa bàn Cần Thơ.

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng giai đoạn 1 có chiều dài 188,2 km, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư 44.691 tỷ đồng; tiến độ yêu cầu cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2027.

Đây là tuyến cao tốc trục ngang quan trọng, đi qua địa bàn tỉnh An Giang và Cần Thơ (trước sáp nhập gồm tỉnh An Giang, Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng).

Dự án hiện đã đạt khối lượng thi công khoảng 49%, đặc biệt là phần cầu đã đạt trên 80% với 100 cầu được thi công đồng loạt. Trước đây, dự án gặp khó khăn về nguyên liệu cát đắp, song khi được Thủ tướng Chính phủ quyết liệt chỉ đạo, nguồn cung hiện đã cơ bản đáp ứng. Các nhà thầu đang thi công 3 ca 4 kíp để đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Kiểm tra công trường dự án tại xã Long Hưng, thành phố Cần Thơ, nhấn mạnh dự án càng xong sớm càng tiết kiệm, người dân và địa phương sớm được hưởng lợi, mở ra không gian phát triển mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tới 30/6/2026 phải thông xe kỹ thuật dự án.

Cụ thể, phải xây dựng lại đường găng tiến độ, lên kế hoạch chi tiết từng tháng; rà soát lại các nguồn nguyên vật liệu nhất là cát, đá, sỏi, nhựa đường để bảo đảm đủ; tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi công, huy động thêm lực lượng, thiết bị.

Thủ tướng yêu cầu phải bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường; đặc biệt phải quản lý chặt các nhà thầu, không để quá nhiều nhà thầu trên một tuyến ngắn, Bí thư, Chủ tịch thành phố Cần Thơ phải thanh tra, kiểm tra và có giải pháp khắc phục việc này, không để tình trạng chia nhỏ gói thầu, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí. Đồng thời, tiếp tục quan tâm việc tái định cư cho người dân, bảo đảm nơi ở mới tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.

Thủ tướng cũng yêu cầu chậm nhất 31/1/2026 phải hoàn thành dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau để thông toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau./.

