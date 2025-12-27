Phong trào thi đua yêu nước sôi nổi đã tạo nên những kỳ tích mới của thời đại

Sau hai ngày (26-27/12) làm việc khẩn trương, với tinh thần đổi mới, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã thành công tốt đẹp.

Đại hội vinh dự đón các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương qua các thời kỳ; lãnh đạo chủ chốt các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; đại biểu đại diện Bà mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện tập thể, cá nhân “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động”, Chiến sỹ thi đua toàn quốc; các điển hình tiên tiến đại diện các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, công nghiệp, nông nghiệp, khoa học công nghệ… và các vị khách quý; các thành phần tôn giáo, dân tộc, nhân sỹ, trí thức, thầy thuốc, nhà giáo, nghệ nhân, văn nghệ sỹ, các nhà khoa học.

Đại hội đã nghe phát biểu chỉ đạo quan trọng, sâu sắc, toàn diện của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, định hướng tư tưởng, hành động cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong giai đoạn mới.

Đại hội cùng nhìn lại những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, kinh nghiệm quý giá trong công tác thi đua, khen thưởng và các phong trao trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2021-2025 qua phóng sự “Thi đua yêu nước-Khát vọng hùng cường” và vinh danh, tôn vinh các Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao đồng thời kỳ đổi mới, Chiến sỹ thi đua và các điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực, mọi miền Tổ quốc - những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa thi đua yêu nước.

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, dù đất nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức - đại dịch COVID-19, thiên tai, biến đổi khí hậu, cạnh tranh chiến lược gay gắt trên thế giới - nhưng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã đoàn kết, đồng lòng, vượt khó vươn lên, đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử.

Những phong trào thi đua yêu nước sôi nổi trên khắp cả nước đã tạo nên những kỳ tích mới của thời đại Hồ Chí Minh, từ chiến thắng đại dịch COVID-19, xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm 4 tháng so với kế hoạch hành động, đến hoàn thành hơn 3.000 km đường cao tốc, phát triển mạnh mẽ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số… Mỗi phong trào là một minh chứng sống động cho ý chí, trí tuệ và khát vọng phát triển hùng cường, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Đại hội lần này cũng đã thống nhất mục tiêu, phương hướng, nội dung, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong giai đoạn 2026-2030, với tinh thần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, hướng tới mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia phát triển vào giữa thế kỷ XXI.

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua trong cả nước với chủ đề: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng.”

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài - mỗi người dân Việt Nam, dù ở cương vị nào, ngành nghề nào - hãy tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, “Người người thi đua-Ngành ngành thi đua,” chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng đất nước ta phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng, hạnh phúc.

Thay mặt đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát biểu hưởng ứng phát động thi đua./.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI: Sức bật từ các phong trào thi đua Với ý chí, khát vọng phát triển, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Trong số 2.025 đại biểu chính thức có: - 105 đại biểu là Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. - Đại biểu là cá nhân và đại diện tập thể “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động” được phong tặng từ năm 2021 đến nay là 139 đại biểu (trong đó có 21 cá nhân), chiếm 6,87 %. - Đại biểu đại diện Chiến sỹ thi đua toàn quốc được phong tặng từ năm 2021 đến nay là 86 đại biểu, chiếm 4,24 %. - 36 đại biểu đại diện cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chiếm 1,78 %. - 198 đại biểu là người dân tộc, chiếm 9,8 %. - 41 đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài có công lao, đóng góp với Việt Nam 2%. - 138 đại biểu tiêu biểu đại diện các ngành nghề, các lĩnh vực: Thầy thuốc, Nhà giáo, Nghệ nhân, Nghệ sỹ, Nhà khoa học, Nhà văn, cá nhân được Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước; Nhà báo; Tài năng trẻ; Cựu chiến binh; Cựu Thanh niên xung phong; Người có công với cách mạng, chiếm 6,81 %. - 1.326 Đại biểu điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, chủ yếu là người trực tiếp lao động sản xuất trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh của các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố, chiếm 65,5%. - Đại biểu cao tuổi nhất là Bà Nguyễn Thị Bình, 98 tuổi, Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 05 Đại biểu nhỏ tuổi nhất (11 tuổi).