Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia ngày càng phát triển mạnh mẽ

Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird khẳng định mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, dựa trên nền tảng tin cậy lẫn nhau và cam kết chung đối với ổn định và thịnh vượng của khu vực.

Trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) nhân dịp Năm mới 2026, Đại sứ nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ giữa hai Chính phủ cũng như sự gắn kết ngày càng sâu sắc giữa nhân dân hai nước.

- Thưa Đại sứ, bà đánh giá thế nào về hợp tác Việt Nam-Australia trong năm qua?

Đại sứ Gillian Bird: Năm 2025 thực sự là một năm tăng cường gắn kết và đạt được nhiều tiến triển thực chất trong quan hệ Việt Nam-Australia. Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện tiếp tục được củng cố mạnh mẽ, dựa trên nền tảng tin cậy lẫn nhau và cam kết chung đối với sự ổn định, thịnh vượng của khu vực.

Trao đổi chính trị cấp cao đóng vai trò trung tâm trong những kết quả này. Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã gặp Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và Hội nghị các Nhà lãnh đạo APEC, qua đó tái khẳng định các ưu tiên chung. Việt Nam đã đón Toàn quyền Australia Sam Mostyn thăm cấp Nhà nước, cùng các chuyến thăm của Ngoại trưởng Penny Wong, Bộ trưởng Giáo dục Jason Clare, Đồng Bộ trưởng về Ngoại giao và Thương mại Australia Matt Thistlethwaite.

Về phía Australia, chúng tôi vinh dự đón tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Trọng Nghĩa và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. Những chuyến thăm và tiếp xúc này phản ánh chiều sâu và sự gắn bó trong quan hệ hai nước.

Đáng chú ý, hai bên đã đạt được những tiến triển cụ thể trên cả sáu trụ cột của Đối tác Chiến lược Toàn diện. Trong lĩnh vực an ninh-quốc phòng, Hải quân nhân dân Việt Nam đã tham gia Diễn tập KAKADU - lần đầu tiên một tàu Hải quân Việt Nam thăm Australia - đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác an ninh hàng hải. Trong lĩnh vực giáo dục, Australia trao 72 học bổng Chính phủ (AAS) và tổ chức 3 chương trình trao đổi tri thức thông qua Trung tâm Việt Nam-Australia.

Trong lĩnh vực công nghệ, hai bên ký kết Bản ghi nhớ mang tính bước ngoặt về hợp tác an ninh mạng và công nghệ trọng yếu, góp phần nâng cao khả năng chống chịu trong những lĩnh vực then chốt đối với an ninh chung và tương lai kinh tế của hai nước.Nhìn lại một năm qua có thể thấy phần lớn các cam kết đã hoàn thành hoặc đang được triển khai đúng tiến độ. Động lực này không chỉ phản ánh mối quan hệ chặt chẽ giữa hai Chính phủ mà còn cho thấy sự gắn kết ngày càng sâu sắc giữa nhân dân hai nước.

- Sau khi Việt Nam và Australia chính thức nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2024, theo Đại sứ, những lĩnh vực nào có tiềm năng tạo đột phá trong những năm tới?

Đại sứ Gillian Bird: Việc nâng cấp quan hệ Australia-Việt Nam lên Đối tác Chiến lược Toàn diện đánh dấu một bước tiến quan trọng, dựa trên niềm tin chiến lược. Hai bên đã thống nhất mở rộng hợp tác trên sáu trụ cột: Chính trị, Quốc phòng, An ninh và Tư pháp; Hợp tác kinh tế; Tri thức và Giao lưu nhân dân; Khí hậu, môi trường và năng lượng; Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Hợp tác khu vực và quốc tế.

Hiện nay, chúng ta đã có một khuôn khổ toàn diện cho các hoạt động tiếp xúc cấp cao, bao gồm các đối thoại thường xuyên giữa các nhà lãnh đạo và tương tác bền bỉ giữa các quan chức cấp cao. Nền tảng đã vững chắc; nhiệm vụ chung là chuyển hóa tham vọng thành những kết quả thực tiễn, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.

Trong thời gian tới, Australia sẽ tiếp tục hỗ trợ các mục tiêu đột phá của Việt Nam về kinh tế, khoa học và công nghệ. Thông qua Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040, Australia thúc đẩy mở rộng thương mại và đầu tư, tăng cường chuỗi cung ứng, đồng thời hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi then chốt đối với tăng trưởng tương lai của Việt Nam như sản xuất tiên tiến, năng lượng sạch và dịch vụ số.

Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực vẫn là trụ cột của hợp tác song phương, góp phần đào tạo thế hệ trẻ có kỹ năng và năng lực lãnh đạo để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Các trường đại học và viện nghiên cứu của Australia đang tăng cường hợp tác với các đối tác Việt Nam nhằm đẩy nhanh trao đổi tri thức và nâng cao năng lực khoa học-công nghệ.

Giai đoạn ba của chương trình Aus4Skills sẽ tiếp tục cung cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam, giúp Việt Nam phát triển giáo dục nghề nghiệp và đào tạo đội ngũ lãnh đạo. Yếu tố then chốt để Việt Nam đạt các mục tiêu kinh tế là khả năng khai thác hiệu quả toàn bộ nguồn nhân lực, không phân biệt giới tính hay dân tộc. Australia tự hào đồng hành cùng Việt Nam trong thúc đẩy vai trò lãnh đạo và khởi nghiệp của phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm bảo đảm tăng trưởng kinh tế bao trùm và bền vững.

- Australia đánh giá vai trò của Việt Nam trong chuyển dịch năng lượng của ASEAN như thế nào, và đâu là những ưu tiên của Australia trong việc hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cam kết về khí hậu?

Đại sứ Gillian Bird: Australia coi Việt Nam là đối tác then chốt trong việc kiến tạo tương lai năng lượng sạch của khu vực. Vai trò dẫn dắt của Việt Nam trong Sáng kiến Lưới điện ASEAN và các thỏa thuận xuất khẩu điện sang Malaysia, Singapore và Campuchia - đồng thời nhập khẩu năng lượng tái tạo từ Lào - đã định vị Việt Nam là trung tâm hợp tác và chuyển dịch năng lượng khu vực. Sự liên kết này giúp tăng cường an ninh năng lượng và thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo tại Đông Nam Á.

Australia ủng hộ những nỗ lực này thông qua Gói hợp tác năng lượng ASEAN-Australia trị giá 6,9 triệu AUD, nhằm thúc đẩy chính sách năng lượng tái tạo và hiện thực hóa tầm nhìn Lưới điện ASEAN vào năm 2045.

Ở cấp độ song phương, Australia tự hào hỗ trợ các mục tiêu phát triển điện của Việt Nam, bao gồm chương trình chủ lực Aus4Growth. Trong lĩnh vực năng lượng, chúng tôi đang đầu tư vào hỗ trợ kỹ thuật và đối thoại Chính phủ-Chính phủ để giúp Việt Nam phát triển thị trường điện cạnh tranh, tăng cường lưới điện và tích hợp năng lượng tái tạo. Các hoạt động này bao gồm nghiên cứu về công nghệ sạch và hiệu quả năng lượng, công nghệ số thông minh, cùng các khung giá điện minh bạch.

Vào tháng 11 vừa qua, Australia phối hợp với Bộ Công Thương Việt Nam công bố Báo cáo Thực trạng ngành Điện Việt Nam và đồng tổ chức một hội nghị quan trọng nhằm thúc đẩy cải cách, tạo điều kiện cho tích hợp năng lượng tái tạo và thu hút đầu tư tư nhân. Cùng nhau, chúng ta đang đặt nền móng cho một tương lai năng lượng sạch và an toàn hơn, giúp củng cố vai trò dẫn dắt của Việt Nam, mang lại lợi ích cho khu vực và hiện thực hóa cam kết chung hướng tới phát thải ròng bằng 0.

- Australia gần đây cam kết hỗ trợ nhân đạo 3,8 triệu AUD cho các cộng đồng miền Trung Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt nghiêm trọng. Trong tương lai, hai nước sẽ tập trung hợp tác vào những lĩnh vực then chốt nào để tăng cường khả năng chống chịu khí hậu và ứng phó thiên tai?

Đại sứ Gillian Bird: Trước hết, tôi xin gửi lời chia sẻ sâu sắc nhất tới tất cả người dân chịu ảnh hưởng từ các cơn bão và đợt lũ lụt nghiêm trọng gần đây tại các tỉnh miền Trung và miền Bắc Việt Nam. Suy nghĩ của chúng tôi luôn hướng về các gia đình và cộng đồng trong quá trình phục hồi sau những thảm họa này.

Hỗ trợ của Australia về khí hậu và thiên tai tập trung vào hai lĩnh vực chính. Thứ nhất là cứu trợ và phục hồi khẩn cấp. Khoản hỗ trợ 3,8 triệu AUD đã cung cấp các hỗ trợ thiết yếu, cứu sống kịp thời, bao gồm tiền mặt, bộ dụng cụ vệ sinh và vật liệu cho nơi trú ẩn tạm thời. Hỗ trợ này được ưu tiên cho các nhóm dễ bị tổn thương nhất như hộ nghèo, gia đình có trẻ em, phụ nữ mang thai và người cao tuổi.

Thứ hai là tăng cường khả năng chống chịu khí hậu lâu dài. Australia đang phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý tần suất thiên tai ngày càng gia tăng. Thông qua chương trình Aus4Adaptation mới, Australia sẽ hỗ trợ triển khai Kế hoạch Thích ứng Quốc gia của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực và nhân rộng các công nghệ nâng cao tính bền vững và khả năng chống chịu trong nông nghiệp.

Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR) hỗ trợ nông dân ứng phó với hạn hán và xâm nhập mặn, trong khi Dự án "Chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (TRVC)" của Australia thúc đẩy sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp.Cả Việt Nam và Australia đều đối mặt với những thách thức khí hậu đáng kể. Thông qua những nỗ lực này, hai nước đang xây dựng một quan hệ đối tác hướng tới tương lai, tăng cường khả năng chống chịu của Việt Nam và ứng phó trực diện với cuộc khủng hoảng khí hậu cấp bách.

- Trân trọng cảm ơn Đại sứ Gillian Bird!

