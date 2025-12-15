Người Việt tại Australia: Sức mạnh đến từ sự đoàn kết

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, ngày 14/12, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth đã tổ chức lễ trao tặng Giấy khen của Tổng Lãnh sự cho các sinh viên và tình nguyện viên đã có những đóng góp xuất sắc trong việc tổ chức sự kiện Xuân Quê hương 2025 - một ngày hội văn hóa, thương mại và giao lưu cộng đồng thu hút hàng nghìn lượt người tham dự ngay tại trung tâm thành phố Perth ngày 23/11 vừa qua.

Tham dự lễ trao Giấy khen có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Tây Australia và Vùng Lãnh thổ Bắc Australia Nguyễn Thanh Hà; bà Hồng Jackson - Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Tây Australia (WAVNWA); bà Hannah Vũ - Chủ tịch Mạng lưới Tài năng Việt Nam-Australia (AVTN); bà Hollie Trần - Phó Chủ tịch AVTN; anh Nguyễn Thành Trung và chị Trần Bảo Thi (Celine) - đại diện Hội sinh viên Việt Nam tại Tây Australia cùng đông đảo sinh viên và tình nguyện viên đến từ Đại học Tây Australia (UWA), Đại học Curtin, Đại học Edith Cowan (ECU)...

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Nguyễn Thanh Hà ghi nhận những nỗ lực của lực lượng trẻ Việt Nam đang sinh sống tại Tây Australia.

Bà Nguyễn Thanh Hà nhấn mạnh: “Thành công của Xuân Quê hương không chỉ đến từ sân khấu rực rỡ, mà còn từ tinh thần trách nhiệm và những giờ lao động thầm lặng của các bạn sinh viên và tình nguyện viên. Các em là đại diện cho một thế hệ trẻ tự tin, năng động, hội nhập mà vẫn luôn hướng về cội nguồn,” đồng thời khẳng định Giấy khen của Tổng Lãnh sự là sự ghi nhận xứng đáng và là lời cảm ơn của cơ quan đại diện đối với các em học sinh và tình nguyện viên.

Đại diện Ban Tổ chức, bà Hồng Jackson - Chủ tịch WAVNWA - bày tỏ niềm tự hào khi WAVNWA được chung tay tổ chức sự kiện. Theo bà, chính sự kết nối của Tổng Lãnh sự quán đã tạo điều kiện để các hội đoàn đồng lòng thực hiện những hoạt động đầy ý nghĩa, góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương và giữ gìn bản sắc văn hóa Việt tại Australia.

Về phần mình, bà Hannah Vũ - Chủ tịch AVTN - chia sẻ: “Đây là dấu mốc đáng tự hào. Sự chuyên nghiệp, nhiệt huyết và tinh thần đồng đội của các bạn sinh viên chính là chìa khóa giúp sự kiện được bạn bè quốc tế đánh giá rất cao.”

Xuân Quê hương 2025 tại thành phố Perth đưa cộng đồng người Việt xích lại gần nhau và gắn bó với đất nước Việt Nam hơn. (Ảnh: Thanh Tú/TTXVN)

Theo chia sẻ của anh Nguyễn Thành Trung và chị Trần Bảo Thi (Celine) - đại diện Hội sinh viên Việt Nam tại Tây Australia, ban đầu, các bạn sinh viên chỉ mong có một sân chơi ý nghĩa trước thềm năm mới 2026.

Tuy nhiên, trong quá trình tham gia tổ chức, các bạn đã nhận thấy nhiều giá trị hơn thế, đó là sự kết nối thêm bạn bè, gắn bó hơn với cộng đồng, hiểu sâu hơn về văn hóa truyền thống và niềm tự hào khi được lan tỏa hình ảnh Việt Nam giữa lòng thành phố Perth.

Nhiều bạn sinh viên chia sẻ rằng việc được góp sức vào một sự kiện tầm vóc lớn như Xuân Quê hương 2025 là “trải nghiệm không thể quên,” đồng thời bày tỏ mong muốn được có cơ hội tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa trong thời gian tới.

Tại buổi lễ, bà Hollie Trần - Phó Chủ Tịch AVTN - đã giới thiệu 2 cuốn truyện do bà sáng tác là “Anh hùng trái tim” để dành tặng các em nhỏ mắc bệnh tim và “Bà ngoại trên mây” kể về sự kết nối thế hệ qua hình ảnh Tết Việt.

Tác phẩm “Bà ngoại trên mây” sắp ra mắt sẽ góp phần khơi gợi ký ức văn hóa và nuôi dưỡng tình yêu quê hương trong cộng đồng trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, ấm cúng và tràn đầy cảm hứng. Các đại biểu và sinh viên cùng bày tỏ kỳ vọng vào những chương trình cộng đồng lớn hơn trong năm 2026, tiếp tục xây dựng một cộng đồng người Việt tại Tây Australia đoàn kết, giàu bản sắc và hội nhập mạnh mẽ./.

