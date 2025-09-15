Thắt chặt quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và bang Tây Australia

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Perth, bang Tây Australia, đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2025).

Buổi lễ diễn ra tại khách sạn Duxton, với sự tham dự của ông Roger Cook, Thủ hiến bang Tây Australia; ông Bazil Zempilas, lãnh đạo đảng đối lập; Giáo sư Barry Marshall, nhà khoa học đoạt giải Nobel; cùng đại diện Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, tổng lãnh sự các nước và gần 250 khách mời đến từ chính quyền, doanh nghiệp, giới học thuật và cộng đồng người Việt tại địa phương.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Lãnh sự Nguyễn Thanh Hà nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của ngày Quốc khánh 2/9, đồng thời chia sẻ những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong 80 năm qua, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, chuyển đổi xanh và số hóa.

Tổng Lãnh sự khẳng định quan hệ Việt Nam-Australia đang phát triển mạnh mẽ sau khi được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3/2024, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, trong đó Tây Australia là địa bàn tiềm năng về năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục và đào tạo kỹ năng.

Về phần mình, Thủ hiến Roger Cook đánh giá cao sự phát triển năng động của Việt Nam, khẳng định bang Tây Australia mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác sâu rộng hơn với Việt Nam.

Ông cho biết kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 2 tỷ AUD (hơn 1,3 tỷ USD) trong năm tài chính 2022-2023, đồng thời khẳng định việc bang Tây Australia mở Văn phòng Thương mại và Đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 và phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán thúc đẩy mở đường bay thẳng gồm với cả Vietnam Airlines và Vietjet Air là bước đi quan trọng để tăng cường kết nối, tạo thuận lợi cho thương mại, du lịch và đầu tư song phương.

Thủ hiến cũng cho biết bang Tây Australia đang xúc tiến đưa nông sản, thực phẩm cao cấp vào Việt Nam.

Trong chương trình buổi lễ, các tiết mục nghệ thuật do Hội Phụ nữ Việt Nam tại Tây Australia trình diễn cùng phần biểu diễn của ca sỹ trẻ Thái Hà đã tạo điểm nhấn văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc và thân thiện.

Bên cạnh đó, chương trình bốc thăm trúng thưởng do Vietnam Airlines, Sol Spa và Visa Express tài trợ đã mang lại bầu không khí sôi động, gắn kết cộng đồng.

Lễ kỷ niệm khép lại trong không khí trang trọng và ấm áp, để lại ấn tượng sâu đậm với bạn bè quốc tế.

Sự kiện không chỉ là dịp tôn vinh lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, mà còn là dấu mốc quan trọng trong việc thắt chặt tình hữu nghị và mở rộng hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Australia nói chung, giữa Việt Nam và bang Tây Australia nói riêng, góp phần đưa quan hệ song phương bước vào giai đoạn phát triển mới, toàn diện và hiệu quả hơn./.

