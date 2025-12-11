Khuyến khích các trường đại học Australia mở rộng hợp tác tại Việt Nam

Chiều 11/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long tiếp Bộ trưởng Giáo dục Australia Jason Clare đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng hoan nghênh Bộ trưởng Jason Clare thăm Việt Nam; đánh giá cao kết quả làm việc hiệu quả giữa Bộ trưởng Giáo dục hai nước và việc ký kết một số văn kiện hợp tác quan trọng dịp này.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vị trí đặc biệt và ngày càng quan trọng của hợp tác giáo dục-đào tạo giữa hai nước trong tổng thể quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện đang phát triển tốt đẹp hiện nay. Hai bên triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác về giáo dục-đào tạo giữa hai Chính phủ giai đoạn 2024-2028 và Thỏa thuận bổ sung giữa hai Chính phủ liên quan đến Chương trình phát triển nguồn nhân lực song phương giai đoạn 2021-2025.

Cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đang triển khai đào tạo trình độ tiến sỹ, trình độ thạc sỹ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học theo Đề án 89, Phó Thủ tướng Lê Thành Long bày tỏ vui mừng khi có nhiều người được cử đi đào tạo tiến sỹ đã đăng ký học tại Australia.

Phó Thủ tướng cho biết triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Việt Nam coi giáo dục-đào tạo là quốc sách hàng đầu, đặt mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam mong muốn nhận được sự hỗ trợ, ủng hộ, hợp tác của bạn bè quốc tế, đặc biệt với các đối tác truyền thống như Australia.

Phó Thủ tướng mong muốn phía Australia tiếp tục hỗ trợ đào tạo tiếng Anh nhằm giúp Việt Nam triển khai hiệu quả Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035"; khuyến khích mở phân hiệu trường đại học của Australia tại Việt Nam và tiếp tục hỗ trợ học sinh, sinh viên Việt Nam trong quá trình học tập tại Australia. Australia tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đây là động lực quan trọng cho tăng trưởng những năm tới của Việt Nam.

Cảm ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Giáo dục Australia Jason Clare gửi lời chia buồn sâu sắc về những mất mát về người và tài sản mà bão, mưa lũ gây ra đối với Việt Nam thời gian qua.

Bộ trưởng Jason Clare cho biết quan hệ hợp tác về giáo dục-đào tạo giữa Việt Nam và Australia có truyền thống từ rất lâu. Hợp tác giáo dục là một trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước. Hiện có khoảng 36.000 du học sinh Việt Nam đang học tập tại Australia; khoảng 160.000 người Việt Nam là cựu sinh viên của các trường đại học Australia.

Bộ trưởng Jason Clare cho biết rất ủng hộ và khuyến khích các trường đại học Australia mở rộng hợp tác với Việt Nam.

Trong chương trình làm việc tại Việt Nam, Bộ trưởng Jason Clare và Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận về Đề án 89 giữa Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam) và 6 trường đại học của Australia.

Bộ trưởng Jason Clare kỳ vọng thỏa thuận này sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác giáo dục giữa hai nước. Australia sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong việc thực hiện Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học./.

