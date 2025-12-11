Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh triển khai một phương thức xét tuyển tích hợp

Chiều 11/12, thông tin từ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026, đơn vị sẽ đổi mới tuyển sinh theo hướng tinh gọn, chuẩn hóa và nâng cao chất lượng, phù hợp với định hướng chung và xu thế quốc tế. Theo đó, đại học chủ trương thống nhất triển khai một phương thức xét tuyển tích hợp, trong đó kết quả thi Đánh giá năng lực đóng vai trò trụ cột.

Phương thức tích hợp mới được thiết kế kết hợp ba nhóm tiêu chí: kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, kết quả thi Đánh giá năng lực và quá trình học tập Trung học phổ thông.

Tỷ trọng giữa các tiêu chí được xác định theo dữ liệu thực tế của ba năm gần nhất nhằm bảo đảm sự phù hợp giữa đầu vào và chất lượng đào tạo. Điểm cộng sẽ dành cho học sinh có thành tích nổi trội tại các trường chuyên và năng khiếu, với quy định chặt chẽ nhằm đảm bảo sự công bằng giữa các nhóm thí sinh.

Các đơn vị thành viên vẫn được trao quyền tự chủ trong chi tiết triển khai nhưng phải tuân thủ khung chung và đảm bảo minh bạch, công khai toàn bộ quy trình.

Năm 2025, các đơn vị thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chủ yếu ba phương thức xét tuyển: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, xét tuyển bằng kết quả thi Đánh giá năng lực và xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Riêng Trường Đại học Bách khoa đã triển khai phương thức xét tuyển tổng hợp từ năm 2022.

Năm 2025, toàn hệ thống đại học này có hơn 24.500 thí sinh nhập học; trong đó, phương thức xét kết quả thi Đánh giá năng lực tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, chiếm 56,32% và vượt kỳ vọng đề ra từ đầu năm.

Phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông giảm theo đúng lộ trình nhưng vẫn đảm bảo vai trò quan trọng trong cơ cấu tuyển sinh chung.

Theo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, công tác tuyển sinh năm 2025 thể hiện sự nỗ lực lớn của các trường thành viên trong việc chuẩn hóa quy trình, áp dụng các bảng quy đổi điểm giữa các phương thức và tổ hợp xét tuyển. Tuy vậy, hệ thống vẫn đối mặt với thách thức về số lượng phương thức đa dạng, quy đổi chưa đồng nhất và hồ sơ ưu tiên xét tuyển còn phức tạp.

Đây cũng là cơ sở quan trọng để đại học này có định hướng cải tiến mạnh mẽ cho năm 2026. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những cơ sở giáo dục lớn nhất cả nước với 30 đơn vị; trong đó có 8 trường đại học thành viên với tổng quy mô đào tạo hơn 100.000 sinh viên đại học.

Chương trình đào tạo của đại học này ở lĩnh vực gồm: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, kỹ thuật công nghệ, quản lý kinh tế-luật, khoa học sức khỏe và khoa học nông nghiệp…/.

