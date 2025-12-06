Thúc đẩy hợp tác giữa Đại học Khon Kaen với các cơ sở giáo dục Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, đoàn đại biểu Việt Nam do ông Đinh Hoàng Linh, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Khon Kaen (Thái Lan) và PGS.TS Nguyễn Văn Tùng, thành viên Hội đồng Thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam dẫn đầu, cùng đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Đại học Khon Kaen.



Tiếp đón đoàn, về phía Đại học Khon Kaen có Phó giáo sư, Tiến sỹ Keeratiporn Jutawiriya, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ASEAN, Đại học Khon Kaen, và Phó giáo sư, Tiến sỹ Thananan Boonwanna, Chủ tịch Hội đồng điều hành bộ môn Nghiên cứu Mekong, cùng với các giảng viên và nghiên cứu sinh của Đại học Khon Kaen.



Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về các vấn đề tăng cường hợp tác học thuật giữa Đại học Khon Kaen và các cơ sở giáo dục Việt Nam, bao gồm một số vấn đề chính như kế hoạch phát triển công tác giảng dạy tiếng Việt tại Đại học Khon Kaen; thúc đẩy hợp tác nghiên cứu về các vấn đề Mekong, văn hóa, giáo dục và kết nối tri thức giữa hai nước.



Đáng chú ý, hai bên dành nhiều thời lượng để thảo luận về vấn đề thành lập Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam thuộc Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Khon Kaen, với mục tiêu trở thành một “trung tâm học tập” toàn diện về Việt Nam học, bao gồm ngôn ngữ, lịch sử, văn hóa, xã hội và hợp tác học thuật khu vực.

Thời gian tới, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam sẽ trao đổi, thống nhất thêm với lãnh đạo Đại học Khon Kaen về vấn đề này.



Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu Việt Nam tại Đại học Khon Kaen đánh dấu bước tiến quan trọng nữa trong việc đặt nền móng cho tăng cường hợp tác học thuật giữa Việt Nam và Thái Lan, đồng thời thúc đẩy hoạt động hợp tác nghiên cứu về Việt Nam tại Thái Lan trong tương lai.



Đại học Khon Kaen (KKU) là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên (thành lập năm 1964) và là trung tâm giáo dục quan trọng nhất ở vùng Đông Bắc Thái Lan.

Tọa lạc tại huyện Mueang Khon Kaen, tỉnh Khon Kaen, với diện tích khoảng 900 ha, KKU là trường đại học nghiên cứu quốc gia hàng đầu Thai Lan và là trung tâm giáo dục của Tiểu vùng sông Mekong mở rộng.



KKU nổi tiếng và được xếp hạng toàn cầu trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là khoa học sức khỏe (y học, y tế công cộng), khoa học và công nghệ, khoa học xã hội, quản trị kinh doanh.

Hiện nay, KKU có cơ cấu gồm 19 khoa, 3 trường cao đẳng, 1 trường đại học và nhiều viện nghiên cứu khác nhau với hơn 40.000 sinh viên ở cả bậc đại học và sau đại học./.

