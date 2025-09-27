Đại sứ Marc Knapper: Có nhiều du học sinh Việt Nam ở Mỹ là minh chứng quan hệ hai nước tốt đẹp

Đại sứ Marc Knapper nhận xét trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Mỹ được nâng lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, các chương trình hợp tác giáo dục sẽ góp phần củng cố quan hệ bền chặt giữa hai nước.

Hiện nay Hoa Kỳ là một trong những điểm đến hàng đầu của sinh viên quốc tế, trong đó Việt Nam đứng thứ sáu về số lượng du học sinh và dẫn đầu ASEAN.

Năm học 2023-2024 ghi nhận hơn 22.000 du học sinh viên Việt Nam tại Mỹ, gần một nửa theo học ngành STEM, đóng góp hơn 1 tỷ USD cho kinh tế Mỹ, đồng thời thúc đẩy nguồn nhân lực công nghệ cao cho Việt Nam.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper nhận xét giáo dục nước này mang đến kỹ năng lãnh đạo và tư duy phản biện, giúp du học sinh Việt Nam quay về đóng góp cho sự phát triển đất nước.

Trong bối cảnh quan hệ hai nước nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, hợp tác giáo dục được mở rộng qua nhiều sáng kiến như chương trình Fulbright, các dự án STEM chung và hoạt động trao đổi học giả, chuyên gia sẽ góp phần củng cố quan hệ bền chặt Việt-Mỹ./.

Việt Nam tham dự Bàn tròn Đối thoại Chính sách tổ chức tại Mỹ Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tham dự Bàn tròn Đối thoại Chính sách do Viện Đông Á Weatherhead thuộc Đại học Columbia tổ chức trong ngày 23/9.