NXB Giáo dục Việt Nam tặng hơn 1,2 triệu cuốn sách giáo khoa cho học sinh vùng lũ

Trong bối cảnh các địa phương liên tiếp chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ khiến hàng trăm nghìn học sinh không còn sách giáo khoa để đến trường, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã đến từng địa phương trao tặng sách giáo khoa miễn phí để góp phần khôi phục sớm nhất việc dạy và học trong các nhà trường.

Vượt nhiều khó khăn

Theo thông tin từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đến thời điểm hiện tại, chương trình tặng sách giáo khoa cho học sinh vùng lũ của đơn vị này đã trao 1.236.661 cuốn sách giáo khoa cho học sinh các tỉnh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, với tổng kinh phí tương đương gần 19,7 tỷ đồng (tiền sách).

Theo đó, hàng trăm nghìn học sinh vùng khó khăn đã và đang nhận được sự hỗ trợ thiết thực từ chương trình.

Bên cạnh tặng sách giáo khoa, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam còn hỗ trợ tiền mặt cho các trường bị thiệt hại nặng nề bởi lũ lụt với tổng số tiền trên 803 triệu đồng.

Sách và tiền mặt đã được gửi tới nhiều địa phương như Điện Biên, Nghệ An, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Ninh, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Gia Lai.

Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trao tượng trưng các bộ sách giáo khoa cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết trong một vài ngày tới, đơn vị này sẽ tiếp tục chuyển nốt số sách tặng cho các trường của hai tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi và Khánh Hòa (giai đoạn 2).

Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Tùng - Thành viên Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho hay việc thực hiện chương trình tặng sách năm nay có nhiều khó khăn do nhiều đợt mưa lũ xảy ra liên tiếp tại các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên, khiến việc tặng sách phải triển khai gấp rút để kịp thời hỗ trợ học sinh trở lại trường.

Nhiều khu vực bị ngập sâu, sạt lở, đường vào các trường bị hư hỏng khiến công tác vận chuyển sách gặp nhiều trở ngại. Các đơn vị của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phải phối hợp chặt chẽ với địa phương, thậm chí chuyển tải nhiều chặng để sách đến được trường học.

Bên cạnh đó, nhu cầu sách lớn nhưng lại phân tán ở nhiều địa phương với các mức độ thiệt hại khác nhau, các loại sách khác nhau. Vì vậy, việc rà soát, thống kê sách bị hư hỏng và số học sinh cần hỗ trợ đòi hỏi sự chính xác, kịp thời. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đầu việc để đảm bảo tiến độ.

Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Tùng - Thành viên Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thông tin về chương trình tặng sách giáo khoa cho học sinh vùng lũ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Dù nhiều khó khăn nhưng Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vẫn đảm bảo sách đến tay học sinh là sách đúng bộ sách các em đang học, đồng bộ, đúng nhu cầu thực tế của từng trường, từng lớp.

Đồng hành vì học sinh

Theo Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Tùng, điều hạnh phúc nhất chính là niềm vui, sự phấn khởi của các em học sinh khi có sách mới để tiếp tục học tập, không lo thiếu sách sau bão lũ. Việc hỗ trợ sách cũng góp phần giảm gánh nặng tài chính cho gia đình các em trong hoàn cảnh bị thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ.

Việc hỗ trợ sách kịp thời của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã giúp các nhà trường chủ động hơn trong việc tổ chức dạy học lại cho học sinh một cách nhanh chóng.

Là một trong những địa phương nhận được sự hỗ trợ sách giáo khoa kịp thời của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Lê Đình Thuần, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho hay đây thực sự là một món quà quý giá khi ngành giáo dục Khánh Hòa đang trong những ngày khủng hoảng vì hậu quả mưa lũ, nhiều học sinh không còn sách vở, chỉ tay trắng đến trường.

Theo ông Thuần, sự hỗ trợ kịp thời của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đơn vị thành viên đã giúp Khánh Hòa giải quyết được bài toán sau mưa lũ là sách giáo khoa. “Chúng tôi rất cảm kích và biết ơn sâu sắc. Đây là món quà rất ý nghĩa,” Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa Lê Đình Thuần xúc động nói.

Hoạt động in ấn sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chương trình tặng sách cho học sinh vùng lũ là một hoạt động thường xuyên và có ý nghĩa đặc biệt của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Chương trình nhằm kịp thời hỗ trợ các em học sinh ở những địa phương bị thiên tai, giúp các em sớm ổn định việc học, không bị gián đoạn sau bão lũ. Ông Tùng cho hay đây cũng là một phần quan trọng trong trách nhiệm xã hội mà Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam kiên trì thực hiện nhiều năm nay.

Chương trình đã thể hiện tinh thần đồng hành cùng ngành giáo dục, chia sẻ kịp thời khó khăn với địa phương của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Đặc biệt, thông qua chương trình, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam muốn gửi tới học sinh thông điệp: dù thiên tai có khó khăn đến đâu, các em vẫn luôn được quan tâm, hỗ trợ để tiếp tục đến trường.

“Có thể nói đây không chỉ là việc trao tặng sách, mà là trao lại niềm tin, động lực và hy vọng cho học sinh vùng lũ sau những mất mát mà các em và gia đình phải trải qua,” Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Tùng Thành viên Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nói.

Trước đó, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết dành tổng kinh phí đến 20 tỷ đồng cho chương trình "Ủng hộ sách giáo khoa cho học sinh vùng bão lũ, vùng khó khăn" trong năm nay. Đơn vị này cũng đề nghị các cơ sở giáo dục gặp khó khăn về sách giáo khoa do mưa lũ gửi công văn về Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để được xem xét và hỗ trợ nhanh nhất có thể./.

NXB Giáo dục Việt Nam dành 20 tỷ đồng hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh vùng bão lũ Các cơ sở giáo dục gặp khó khăn về sách giáo khoa do mưa lũ có thể gửi công văn về Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để được tiếp nhận, xem xét và hỗ trợ nhanh nhất có thể.