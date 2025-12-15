Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Hàn Quốc và Mỹ diễn tập ứng phó với tình huống hạt nhân và phóng xạ

Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc diễn tập chung kéo dài hai ngày nhằm tăng cường phối hợp ứng phó với các tình huống khủng bố liên quan đến vật liệu hạt nhân và phóng xạ.

Viết Thành
Theo dõi VietnamPlus
Hàn Quốc và Mỹ diễn tập ứng phó với tình huống hạt nhân và phóng xạ
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Hàn Quốc, Mỹ diễn tập phối hợp đảm bảo an ninh phóng xạ.

Tổng thống Ukraine yêu cầu soạn thảo luật bầu cử giữa lúc thiết quân luật.

Iran coi ngoại giao là kênh quan trọng trong xử lý vấn đề hạt nhân.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Viết Thành
(Vietnam+)
#Diễn tập ứng phó hạt nhân #Hợp tác an ninh Hàn Quốc Mỹ #Chính sách hạt nhân Iran #An ninh phóng xạ quốc tế #Tình hình Ukraine và bầu cử #Xung đột và thiết quân luật #Ngoại giao vấn đề hạt nhân #Chuyển động quốc tế hàng ngày

Podcast mới nhất