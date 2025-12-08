Multimedia
Trung Quốc và Nga tập trận chống tên lửa, dư luận thế giới "đứng ngồi không yên"

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết quân đội nước này và Nga đã tiến hành cuộc tập trận chung chống tên lửa lần thứ ba tại Nga vào đầu tháng 12.

Viết Thành
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Trung Quốc, Nga tập trận chung chống tên lửa lần thứ 3.

Hamas phản đối điều khoản cốt lõi trong kế hoạch hòa bình của Mỹ.

Ai Cập và Qatar tiếp tục thúc đẩy lệnh ngừng bắn lâu dài.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

