Phái đoàn Nga - Mỹ thảo luận "nóng", cơ hội nào để chấm dứt xung đột ở Ukraine?

Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll đang gặp phái đoàn Nga tại thủ đô Abu Dhabi của UAE để thảo luận về tiến trình hòa bình và đẩy nhanh đàm phán chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

Viết Thành
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Phái đoàn Nga, Mỹ thảo luận việc chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Mỹ hối thúc các bên liên quan tại Sudan ngừng bắn vô điều kiện.

Ba Lan kêu gọi NATO tăng tốc củng cố phòng thủ sườn Đông.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

