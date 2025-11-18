Multimedia
Thành phố của Ukraine chìm trong "biển lửa" sau hai cuộc tấn công tên lửa

Ông Vitali Karabanov, chỉ huy lực lượng quân sự thành phố Balakliya, tỉnh Kharkov của Ukraine, cho biết ít nhất 3 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào thành phố này.

Viết Thành
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Ít nhất 3 người thiệt mạng trong vụ tấn công nhằm vào thành phố của Ukraine.

Tai nạn thảm khốc tại Saudi Arabia, 45 người hành hương thiệt mạng.

Ukraine dự kiến mua số lượng lớn vũ khí của Pháp.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

