Nga phản đối đề xuất sửa đổi kế hoạch hòa bình

Theo hãng tin TASS, Nga cho biết sẽ phản đối mạnh mẽ nếu các đề xuất do Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) xây dựng được đưa vào kế hoạch hòa bình nhằm giải quyết xung đột hiện nay.

Phát biểu với báo giới ngày 14/12, Trợ lý của Tổng thống Nga, Yuri Ushakov, cho biết Moskva hiện chưa được tiếp cận các đề xuất nói trên, song khẳng định Nga sẽ không chấp nhận những sửa đổi đi ngược lại lập trường đã nhiều lần được nêu rõ.

Theo ông, Nga sẽ phản đối nhiều điều khoản trong kế hoạch hòa bình, đồng thời cho rằng một số nội dung có thể bị Moskva coi là “không thể chấp nhận.”

Cũng theo quan chức Nga, các vấn đề liên quan đến giải pháp chấm dứt xung đột đã được thảo luận tại Moskva, đồng thời phía Mỹ được cho là nắm rõ lập trường của Nga trong các cuộc trao đổi gần đây.

Tuy nhiên, ông cho rằng hiện chưa thể dự đoán nội dung cuối cùng của các văn bản sau tham vấn, song cho rằng đều sẽ “không mang tính tích cực.”

Ngoài ra, phát biểu với phóng viên truyền hình Pavel Zarubin, Trợ lý Tổng thống Nga cũng khẳng định quan điểm rằng triển vọng Ukraine trở thành thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là điều “không thể xảy ra.”

Ukraine từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO để đổi lấy các bảo đảm an ninh từ phương Tây, coi đây là một sự thỏa hiệp nhằm chấm dứt xung đột với Nga.

Theo nhà lãnh đạo tại Kiev, đây là một bước điều chỉnh lớn trong chính sách của Ukraine, quốc gia lâu nay theo đuổi mục tiêu trở thành thành viên khối quân sự như một biện pháp bảo đảm an ninh trước các mối đe dọa, đồng thời đã đưa định hướng này vào Hiến pháp. Động thái này cũng đáp ứng một trong những yêu cầu của Nga, dù Kiev cho biết vẫn kiên định lập trường về các vấn đề khác liên quan đến tiến trình hòa bình.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong một cuộc họp báo. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Phát biểu ngày 14/12 trước thềm cuộc gặp với quan chức Mỹ tại Berlin (Đức), Tổng thống Zelensky cho biết việc chấp nhận các bảo đảm an ninh từ Mỹ, châu Âu và các đối tác khác thay cho tư cách thành viên NATO là một sự thỏa hiệp từ phía Ukraine.

Trả lời câu hỏi của phóng viên qua ứng dụng WhatsApp, ông nói rằng mong muốn ban đầu của Ukraine là gia nhập NATO như một hình thức bảo đảm an ninh thực chất, song hướng đi này không nhận được sự ủng hộ đầy đủ từ một số đối tác.

Theo ông Zelensky, các bảo đảm an ninh song phương giữa Ukraine và Mỹ, các cam kết tương tự Điều 5 của NATO từ phía Mỹ, cùng các bảo đảm từ các đối tác châu Âu và các nước khác như Canada và Nhật Bản, được coi là những biện pháp nhằm ngăn ngừa nguy cơ xung đột tái diễn. Ông nhấn mạnh đây đã là một sự thỏa hiệp từ phía Kiev và cho rằng các bảo đảm này cần có tính ràng buộc pháp lý.

Trước đó, Tổng thống Zelensky kêu gọi một nền hòa bình “trong danh dự” và các bảo đảm nhằm ngăn ngừa nguy cơ xung đột bùng phát trở lại, trong bối cảnh chuẩn bị các cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ và các đồng minh châu Âu tại Berlin (Đức).

Ông cho biết Ukraine sẵn sàng tham gia tiến trình ngoại giao một cách xây dựng, với mục tiêu đạt được kết quả cụ thể. Ông nhấn mạnh trên mạng xã hội X rằng những ngày tới sẽ là giai đoạn ngoại giao dày đặc và điều quan trọng là các nỗ lực này phải mang lại hiệu quả.

Theo một quan chức Mỹ, đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump là ông Steve Witkoff và con rể ông Trump, ông Jared Kushner, đang tới Đức để tham gia các cuộc thảo luận với đại diện Ukraine và giới chức châu Âu, dù chi tiết cụ thể về chương trình làm việc trong hai ngày 14-15/12 chưa được công bố.

Việc cử ông Witkoff, người từng tham gia các cuộc tiếp xúc liên quan đến đề xuất hòa bình của Mỹ, được xem là tín hiệu cho thấy Washington nhận thấy khả năng thúc đẩy tiến triển ngoại giao.

Cùng thời điểm, Thủ tướng Đức Friedrich Merz dự kiến chủ trì hội nghị thượng đỉnh với sự tham dự của Tổng thống Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Berlin.

Trước đó, Anh, Pháp và Đức đã phối hợp điều chỉnh các đề xuất hòa bình của Mỹ, trong bối cảnh các đồng minh châu Âu đánh giá đây là “thời điểm then chốt” có thể ảnh hưởng đến tương lai của Ukraine.

Đầu tháng này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp ông Witkoff và Kushner và Điện Kremlin đánh giá đây là cuộc gặp "mang tính xây dựng"./.

