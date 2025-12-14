Thế giới

Tổng thống Zelensky: Ukraine cần một nền hòa bình “có phẩm giá”

Theo Tổng thống Zelensky, Ukraine cần một nền hòa bình “có phẩm giá” và một lời đảm bảo rằng Nga sẽ không tấn công đất nước của ông một lần nữa.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Nguồn: PAP/TTXVN)
Reuters đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 13/12 thông báo ông sẽ gặp các đại diện của Mỹ và châu Âu tại Berlin (Đức) để thảo luận về “những nguyên tắc cơ bản của hòa bình."

Theo Tổng thống Zelensky, Ukraine cần một nền hòa bình “có phẩm giá” và một lời đảm bảo rằng Nga - quốc gia đã phát động chiến dịch quân sự dặc biệt ở Ukraine năm 2022 - sẽ không tấn công đất nước của ông một lần nữa.

Cùng ngày, Đức xác nhận sẽ tiếp đón các phái đoàn của Mỹ và Ukraine tới bàn thảo về lệnh ngừng bắn ở quốc gia Đông Âu vào dịp cuối năm này, trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh có sự tham gia của các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Zelensky tại Berlin vào ngày 15/12.

Trước đó, AFP đưa tin Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các lãnh đạo châu Âu tại Berlin (Đức) vào cuối tuần này, trong bối cảnh Washington thúc đẩy các nỗ lực xây dựng kế hoạch chấm dứt cuộc xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine.

Một quan chức Nhà Trắng ngày 13/12 xác nhận với AFP về thông tin đăng trên tờ Wall Street Journal rằng đặc phái viên Steve Witkoff sẽ có các cuộc gặp với Tổng thống Zelensky và lãnh đạo châu Âu để thảo luận về tình hình đàm phán hòa bình.

Thời gian gần đây, Washington gia tăng sức ép nhằm thúc đẩy Kiev đạt được một thỏa thuận. Các quan chức Ukraine cho biết nước này đã gửi tới Mỹ một kế hoạch cập nhật, dựa trên đề xuất hòa bình 28 điểm ban đầu của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt cuộc xung đột bùng phát từ tháng 2/2022./.

