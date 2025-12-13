EU áp thuế nhập khẩu đối phó “làn sóng” hàng giá rẻ

Thế giới

Từ năm 2026, EU sẽ áp thuế 3 euro cho mỗi kiện hàng giá trị thấp nhằm đối phó làn sống hàng giá rẻ tăng vọt từ các nền tảng thương mại trực tuyến và đảm bảo cạnh tranh công bằng cho doanh nghiệp.

Hàng hóa của Shein. (Nguồn: AFP)

Các bộ trưởng tài chính Liên minh châu Âu (EU) ngày 12/12 đã nhất trí áp dụng mức thuế nhập khẩu cố định 3 euro (hơn 3,5 USD) đối với mọi kiện hàng giá trị nhỏ nhập vào khối này kể từ ngày 1/7/2026.

Đây được xem là một biện pháp nhằm đối phó lượng hàng giá rẻ tăng vọt từ các nền tảng thương mại trực tuyến, trong đó có Shein và Temu.

Quyết định trên được đưa ra chỉ 1 tháng sau khi EU nhất trí bãi bỏ cơ chế miễn thuế nhập khẩu đối với các gói hàng trị giá dưới 150 euro gửi trực tiếp đến người tiêu dùng trong khối - điều vốn được xem là kẽ hở khiến lượng hàng “siêu rẻ” từ nước ngoài tràn vào thị trường 27 nước thành viên.

Theo người phát ngôn EU, mức thuế 3 euro sẽ được áp dụng tạm thời cho đến khi khối liên minh này hoàn tất xây dựng một cơ chế thuế lâu dài và toàn diện hơn đối với nhóm hàng hóa nhập khẩu nhỏ lẻ.

Năm ngoái, 4,6 tỷ kiện hàng nhỏ - tương đương hơn 145 kiện mỗi giây - được chuyển vào EU, trong đó 91% có nguồn gốc từ Trung Quốc. EU dự báo con số này sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Nhiều nhà bán lẻ châu Âu lâu nay cho rằng họ đang phải đối mặt với sự cạnh tranh không công bằng từ các nền tảng thương mại xuyên biên giới như AliExpress, Shein hay Temu, khi các nền tảng này không phải lúc nào cũng tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn và quy định nghiêm ngặt của EU.

Pháp - quốc gia tiếp nhận khoảng 800 triệu kiện hàng nhỏ trong năm qua - đóng vai trò thúc đẩy mạnh mẽ quyết định này.

Bộ trưởng Tài chính Pháp Roland Lescure gọi đây là “một thắng lợi lớn của EU”, khẳng định biện pháp mới giúp bảo vệ thị trường chung, người tiêu dùng và chủ quyền kinh tế của khối.

Bên cạnh việc siết thuế, EU cũng đang nỗ lực giảm bớt thủ tục cho doanh nghiệp nhằm tăng năng lực cạnh tranh của châu Âu.

Ủy ban châu Âu hồi tháng Năm vừa qua đã đề xuất bổ sung phí xử lý 2 euro đối với các kiện hàng nhỏ. Tuy nhiên, các nước thành viên vẫn chưa thống nhất mức phí cuối cùng và đặt mục tiêu triển khai vào cuối năm 2026./.

