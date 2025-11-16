Thái Lan áp thuế 10% với hàng Trung Quốc nhập khẩu giá rẻ

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nithanprapas ngày 14/11 cho biết nước này sẽ bắt đầu thu thuế hải quan 10% đối với hàng nhập khẩu giá rẻ từ đầu năm tới nhằm bảo vệ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước.

Thái Lan hiện miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu có giá trị từ 1.500 baht (46,4 USD) trở xuống. Tuy vậy, hàng hóa giá rẻ - chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc, bị cho là đã làm đảo lộn hoạt động sản xuất và kinh doanh nội địa, góp phần gây ra hàng loạt vụ đóng cửa nhà máy và mất việc làm tại Thái Lan, khiến các doanh nghiệp kêu gọi chính phủ hành động.

Ông Ekniti cho biết biện pháp mới này, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, sẽ hỗ trợ ngành sản xuất của Thái Lan. Chính phủ cũng đang tìm kiếm sự hợp tác từ các nhà điều hành nền tảng thương mại trực tuyến để hỗ trợ thu thuế.

Theo công ty luật Tilleke & Gibbins, biện pháp này sẽ tác động đến các lĩnh vực thương mại điện tử, hậu cần và bán lẻ, đồng thời tạo thêm gánh nặng cho các hãng vận tải đang xử lý hàng triệu bưu kiện không chịu thuế./.

