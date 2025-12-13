Mỹ đề xuất phát hành đồng xu 1 USD mang hình Tổng thống Trump

Kinh tế

Theo tài liệu đang được lưu hành trong giới theo dõi hoạt động của Xưởng Đúc tiền, chân dung mới của Tổng thống Trump dự kiến sẽ xuất hiện ở mặt trước của đồng xu phát hành năm 2026.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một bài phát biểu tại Nhà Trắng. (Ảnh: THX/TTXVN)
Xưởng Đúc tiền Mỹ đang xem xét đề xuất phát hành một đồng xu kỷ niệm mệnh giá 1 USD mang hình Tổng thống Donald Trump nhằm chào mừng 250 năm lập quốc.

Theo tài liệu đang được lưu hành trong giới theo dõi hoạt động của Xưởng Đúc tiền, chân dung mới của Tổng thống Trump dự kiến sẽ xuất hiện ở mặt trước của đồng xu phát hành năm 2026.

Theo Newsmax, sự điều chỉnh này phù hợp với chiến lược tái thiết kế toàn diện hệ thống tiền xu năm 2026, khi các đồng tiền sẽ mang 2 mốc năm nhằm ghi nhận năm lập quốc và lễ bán thiên niên kỷ.

Xưởng Đúc tiền đã công bố nhiều thiết kế mới nhấn mạnh lịch sử cổ điển của Mỹ, bao gồm các văn kiện lập quốc và Chiến tranh Cách mạng, thay thế hoàn toàn các ý tưởng được phát triển dưới thời chính quyền tiền nhiệm.

Trong năm 2026, 5 đồng xu 25 cent dự kiến sẽ lần lượt khắc họa Khế ước Mayflower, Chiến tranh Cách mạng, Tuyên ngôn Độc lập, Hiến pháp Mỹ và Bài diễn văn Gettysburg. Đây được xem là sự trở lại mạnh mẽ với tinh thần lập quốc và những hy sinh nền tảng của quốc gia.

Bộ trưởng Tài chính Brandon Beach xác nhận rằng ý tưởng đúc đồng xu mang chủ đề Tổng thống Trump đang được cân nhắc nghiêm túc. Một số bản phác thảo còn cho thấy mặt sau đồng xu có thể khắc hình Tổng thống Trump giơ cao nắm đấm sau vụ ám sát hụt năm 2024, kèm thông điệp "FIGHT FIGHT FIGHT", biểu tượng cho tinh thần kiên cường và không khuất phục.

Đề xuất này hiện đang đối mặt với rào cản pháp lý, do luật liên bang hiện hành nhìn chung không cho phép tiền xu mang hình ảnh tổng thống còn sống. Tuy nhiên, những người ủng hộ cho rằng các thẩm quyền đặc biệt gắn với dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc có thể tạo ra ngoại lệ hợp pháp.

Với giới bảo thủ, câu chuyện cốt lõi không chỉ nằm ở hình ảnh Tổng thống Trump mà còn là sự khôi phục trọng tâm lịch sử lập quốc, tôn vinh các giá trị nền tảng. Đây được xem là một bước đi mang ý nghĩa văn hóa và chính trị sâu sắc khi nước Mỹ nhìn lại hành trình 250 năm của mình./.

