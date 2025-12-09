Thành phố Hồ Chí Minh thông qua kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026-2030

Sáng 9/12, tại Kỳ họp thứ 6 (thường kỳ cuối năm 2025), Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026-2030 của Thành phố.

Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh xác định mục tiêu tổng quát về kế hoạch tài chính 5 năm tới là bảo đảm cân đối ngân sách địa phương theo hướng tích cực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính-ngân sách nhà nước, tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan, đơn vị các cấp về thu, chi ngân sách nhà nước.

Thành phố thực hiện các mục tiêu tài chính ngân sách tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong đó, một số mục tiêu chủ yếu như: Huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược và hiệu quả phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhằm thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển nhanh, bền vững.

Thành phố trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á.

Thành phố nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới, thuộc nhóm thu nhập cao…

Nghị quyết Hội đồng Nhân dân Thành phố đề ra một số mục tiêu cụ thể cho giai đoạn 2026 - 2030 như: Phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên 5,1 triệu tỷ đồng; thu ngân sách địa phương hơn 2,16 triệu tỷ đồng.

Thành phố phấn đấu chi ngân sách địa phương trên 2,2 triệu tỷ đồng; trong đó, chi đầu tư phát triển khoảng 1,32 triệu tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 60% tổng chi ngân sách địa phương; chi thường xuyên trên 685.357 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 31% tổng chi ngân sách địa phương…

Nghị quyết Hội đồng Nhân dân đã đưa ra những định hướng lớn cho thực hiện kế hoạch tài chính giai đoạn 2026-2030, trong đó nhấn mạnh đến việc triệt để cắt giảm chi thường xuyên, các khoản chi không thực sự cần thiết, cấp bách như: Hội họp, tiếp khách, đi công tác nước ngoài.

Thành phố ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước để thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn 2026-2030, tập trung cho tăng trưởng, đầu tư phát triển, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún.

Địa phương công khai, minh bạch, hiệu quả, chống tiêu cực, tham nhũng trong việc giao chỉ tiêu thu-chi ngân sách nhà nước; tăng cường phân công, phân cấp, phân quyền theo quy định của pháp luật, cá thể hóa trách nhiệm gắn với kiểm tra, giám sát, phân bổ nguồn lực hợp lý, đặc biệt coi trọng và phát huy vị trí, vai trò của người đứng đầu.

Trong nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, Nghị quyết Hội đồng Nhân dân Thành phố nhấn mạnh đến yêu cầu thường xuyên rà soát, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp ở tất cả phường, xã, đặc khu thuận lợi trong việc thành lập mới và mở rộng sản xuất kinh doanh.

Địa phương kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy mạnh việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án; nâng tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp, qua đó tạo việc làm cho người lao động và nâng cao hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tập trung tháo gỡ, xử lý dứt điểm các dự án, công trình, đất đai còn khó khăn, vướng mắc tồn đọng nhiều năm; rà soát, tính toán lại giá thuê đất của các dự án có điều chỉnh quy hoạch; các dự án thuê đất đã hết thời gian ổn định đơn giá thuê đất; các dự án đã có quyết định thuê đất, giao đất nhưng chưa xác định giá đất, các dự án có sử dụng phần mặt đất, mặt nước nhằm bảo đảm thu đủ tiền thuê đất theo quy định pháp luật, tránh thất thu ngân sách nhà nước.

Địa phương triển khai hiệu quả đề án huy động nguồn lực gắn các cơ chế huy động nguồn vốn đầu tư thông qua các hình thức hợp tác công-tư, đầu tư tư nhân, đầu tư trực tiếp nước ngoài; phát huy vai trò động lực, dẫn dắt của đầu tư công, tập trung vào các chương trình, dự án trọng điểm…/.

Kỳ họp thứ 2, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều nội dung quan trọng Thành phố Hồ Chí Minh mới có diện tích gấp 3,25 lần so với trước đây, dân số xấp xỉ 15 triệu người, đang từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành một siêu đô thị hiện đại.