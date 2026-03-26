Trung Quốc-Việt Nam thúc đẩy hợp tác quân sự, duy trì ổn định khu vực

Ngày 26/3, tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Quốc phòng Trung Quốc, trả lời câu hỏi của phóng viên về ý nghĩa chiến lược của cơ chế Đối thoại chiến lược "3+3" cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Công an giữa Việt Nam và Trung Quốc và thỏa thuận cụ thể về trao đổi và hợp tác quân sự giữa Trung Quốc và Việt Nam năm 2026, Đại tá Tưởng Bân, Phó Cục trưởng Cục báo chí, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cho biết quân đội Trung Quốc và Việt Nam tiếp tục đóng góp nguồn năng lượng tích cực và ổn định cho hòa bình, thịnh vượng khu vực.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Đại tá Tưởng Bân thông báo với báo giới rằng Trung Quốc và Việt Nam vào giữa tháng Ba vừa qua đã tổ chức thành công cuộc họp cấp bộ trưởng đầu tiên của cơ chế Đối thoại chiến lược “3+3” về ngoại giao, quốc phòng và công an. Tiếp đó, quân đội hai nước đã tổ chức hoạt động giao lưu hữu nghị biên giới lần thứ 10.

Cơ chế Đối thoại chiến lược “3+3” giữa Trung Quốc và Việt Nam là nền tảng trao đổi chiến lược tiên phong được hai bên thiết lập và hoạt động giao lưu hữu nghị biên giới là hình thức giao lưu và hợp tác đặc sắc do cả hai bên cùng tạo ra.

Cả hai sự kiện đều thể hiện đầy đủ cấp độ cao và tính chất độc đáo của mối quan hệ giữa hai nước cũng như giữa hai quân đội.

Cũng theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, tình hữu nghị Trung-Việt rất sâu sắc. Hai nước vừa là đồng chí, vừa là anh em. Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng hữu nghị xã hội chủ nghĩa, cùng xây dựng "Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược."

Trong những năm gần đây, giao lưu và hợp tác giữa quân đội hai nước tiếp tục được tăng cường và mở rộng, đạt được những tiến bộ và kết quả mới trong các hoạt động giao lưu cấp cao, huấn luyện chung, cũng như hợp tác biên phòng.

Đại tá Tưởng Bân nhấn mạnh, trước tình hình quốc tế phức tạp và bất ổn, cùng với những thách thức an ninh bên ngoài ngày càng phức tạp và nghiêm trọng, dưới sự chỉ đạo chiến lược của các nhà lãnh đạo cấp cao hai Đảng và hai nước, quân đội Trung Quốc và Việt Nam sẽ duy trì liên lạc chiến lược chặt chẽ, tăng cường lòng tin quân sự lẫn nhau, củng cố hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực như xây dựng chính trị quân đội, an ninh trên biển và hợp tác đa phương, cùng nhau duy trì lợi ích an ninh và phát triển của hai nước, tiếp thêm năng lượng tích cực và sự ổn định cho hòa bình, thịnh vượng ở khu vực./.

Tăng cường hợp tác, giao lưu giữa thanh niên Việt Nam và Trung Quốc Thanh đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) thúc đẩy hợp tác, giao lưu thanh niên, phát triển dự án chung và tăng cường tình hữu nghị giữa hai thành phố.