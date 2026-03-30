Ông Nguyễn Việt Hùng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Ngày 30/3, Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Với 100% số đại biểu tham gia kỳ họp tán thành, Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa bầu ông Lâm Đông (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026) tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Lâm Đông cam kết nỗ lực cùng tập thể Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa mới hoàn thành trọng trách được giao.

Trong giai đoạn phát triển mới, Hội đồng Nhân dân tỉnh không chỉ cần làm tốt vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước mà còn phải thực sự trở thành “trung tâm kiến tạo thể chế”, đưa chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống; đảm bảo mỗi quyết định đều xuất phát từ lợi ích của nhân dân...

Ông Lâm Đông tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Ông Lâm Đông sinh năm 1971; quê quán Phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Cử nhân sư phạm Tiếng Anh, Cử nhân giáo dục chính trị; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Lâm Đông từng kinh qua các chức vụ: Bí thư Tỉnh Đoàn, Bí thư Huyện ủy Bác Ái, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Ninh Thuận cũ). Sau khi tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận hợp nhất, ông giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, ông Lâm Đông được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, ông Lâm Đông được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Kết quả, ông Lữ Thanh Hải (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026) và bà Phạm Thị Xuân Trang (Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026) được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VIII nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026-2031.

Với số phiếu tán thành 100% của đại biểu tham gia, ông Nguyễn Việt Hùng (Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa) được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh gồm các ông: Nguyễn Long Biên; Trần Hòa Nam; Lê Huyền; Trịnh Minh Hoàng và Nguyễn Thanh Hà.

Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ mới. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Ông Nguyễn Việt Hùng bày tỏ quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Trong đó một số nhiệm vụ trọng tâm là cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ nhất, góp phần đưa địa phương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” lớn, trước hết là các dự án chậm tiến độ, vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng...

Ông Nguyễn Việt Hùng (sinh năm 1978), quê thành phố Hà Nội. Trình độ: Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Việt Hùng trải qua các vị trí công tác: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (viết tắt là HUD - doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng); Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng; Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD); Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Ngày 28/3/2026, ông Nguyễn Việt Hùng được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa./.

