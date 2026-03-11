Khánh Hòa: Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Ngày 11/3, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Xét theo đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa và Ban Tổ chức Trung ương, Ban Bí thư quyết định chuẩn y ông Trần Hòa Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị công bố quyết định, ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết địa phương đang đặt ra những mục tiêu, chỉ tiêu rất cụ thể để tăng trưởng hai con số, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Việc bổ sung ông Trần Hòa Nam vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong các mặt phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa gồm 15 người và tiếp tục sẽ được kiện toàn trong thời gian tới theo quy định của Trung ương.

Ông Trần Hòa Nam, sinh năm 1970; quê quán: xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa (nay là xã Bắc Ninh Hòa); trình độ chuyên môn: kỹ sư Thủy sinh vật học, kỹ sư Xây dựng công trình; cử nhân Quản trị kinh doanh; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Trần Hòa Nam là cán bộ trưởng thành từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa (cũ).

Tháng 1/2023, ông được Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026./.

