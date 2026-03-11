Tại nhiều địa phương, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, tiếp sức cho ngư dân, người lao động thực hiện quyền công dân, để không có cử tri nào "đứng ngoài" Ngày hội non sông.

Tiếp sức cho ngư dân thực hiện quyền công dân

Những ngày gần đây, công tác tuyên truyền về bầu cử được các địa phương ven biển tại Gia Lai đặc biệt quan tâm. Đối với ngư dân, những cử tri thường xuyên bám biển dài ngày thì công tác tuyên truyền càng được các cấp, ngành chú trọng hơn.

Khu phố 6 thuộc phường Quy Nhơn có 67 tàu cá với hơn 200 ngư dân thường xuyên đi khai thác hải sản dài ngày trên biển. Những ngày này, mỗi khi nghe tin tàu cá của địa phương trở về sau chuyến biển dài ngày, bà Mai Thị Gái, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố 6, phường Quy Nhơn lại đến khu neo đậu tàu thuyền để thông tin cho ngư dân về ngày bầu cử.

Tại đây, bà phát tờ rơi tuyên truyền và vận động ngư dân chủ động sắp xếp thời gian để thực hiện quyền và trách nhiệm của cử tri. Đối với các tàu cá còn đánh bắt trên biển, bà vận động người nhà liên lạc qua các hệ thống thông tin để chủ tàu sớm đưa tàu về bờ tham gia bầu cử.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quy Nhơn cho biết, toàn phường có trên 95.000 cử tri, trong đó có không ít cử tri là ngư dân thường xuyên đi khai thác dài ngày trên biển.

Ủy ban bầu cử phường đã đẩy mạnh tuyên truyền đến chủ tàu, ngư dân về ngày bầu cử thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tờ rơi và qua các trang mạng xã hội.

Đồng thời, Ủy ban bầu cử phường vận động các chủ tàu, thuyền trưởng tạo điều kiện để thuyền viên tham gia bầu cử, phấn đấu bảo đảm 100% cử tri là ngư dân đủ điều kiện đều thực hiện quyền bỏ phiếu theo quy định.

Ngư dân Nguyễn Văn Tuấn (Khu phố 6) chia sẻ: “ Được cán bộ khu phố tuyên truyền tận nơi, chúng tôi đã hiểu rõ tầm quan trọng của cuộc bầu cử sắp tới. Anh em trên tàu đã sắp xếp công việc để đến ngày 15/3 đi thực hiện quyền công dân. Tin tưởng lá phiếu của mình sẽ góp phần lựa chọn những đại biểu có đủ tâm, đủ tầm, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.”



Hiện, Gia Lai có hơn 5.700 tàu cá với hàng chục nghìn ngư dân thường xuyên tham gia đánh bắt hải sản trên các vùng biển. Để đảm bảo những cử tri thường xuyên xa nhà này nắm bắt đầy đủ thông tin về cuộc bầu cử sắp tới, các địa phương ven biển của tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với hoạt động vươn khơi bám biển của bà con.

Bên cạnh việc tuyên truyền trực quan qua pano, áp phích được đặt tại các khu vực bầu cử, các trục đường chính, thì việc tuyên truyền trực tiếp tại các khu neo đậu tàu thuyền cũng giúp ngư dân hiểu rõ thêm ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử sắp tới.

Nhiều ngư dân đã lên kế hoạch ở nhà trong ngày bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay, hầu hết cử tri là ngư dân tại Gia Lai đã nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình và đã chủ động sắp xếp thời gian tham gia ngày hội toàn dân.

Lá phiếu của những cử tri thường xuyên đi biển dài ngày này sẽ góp phần không nhỏ vào sự thành công của ngày bầu cử sắp tới.

Tuyên truyền thông tin về ngày bầu cử cho ngư dân. (Ảnh: Đình Quân/TTXVN)

Sắp xếp ca kíp để công nhân yên tâm đi bỏ phiếu

Đồng Nai là một trong 3 địa phương có nhiều khu công nghiệp và số lượng công nhân đông nhất cả nước; trên địa bàn tỉnh có hàng trăm nghìn công nhân sinh sống tại các khu nhà trọ.

Các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử tại doanh nghiệp, khu nhà trọ, tạo điều kiện thuận lợi để ngày 15/3 tất cả công nhân đều có thời gian đi bầu cử.

Theo bà Nguyễn Lê Kim Phượng, Chủ tịch Công đoàn phường Biên Hòa, phường có 16 doanh nghiệp có công đoàn cơ sở với hơn 15.000 lao động cùng hàng trăm khu nhà trọ đông công nhân.

Đến nay, công tác tuyên truyền về bầu cử được triển khai sâu rộng tới tất cả người lao động đang sinh sống tại khu nhà trọ. Doanh nghiệp cam kết ngày 15/3 không tổ chức tăng ca, tạo mọi điều kiện thuận lợi để công nhân đi bầu cử.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Pou Phong Việt Nam (xã An Viễn) chia sẻ: Do đơn hàng nhiều nên từ sau Tết Nguyên đán 2026 đến nay, Chủ nhật nào công ty cũng tổ chức tăng ca để có đủ hàng giao cho đối tác. Ngày 15 tới đây, công ty đã quyết định cho công nhân nghỉ để đi bầu cử.

Riêng lực lượng bảo vệ vẫn làm việc nhưng doanh nghiệp đã có kế hoạch cho phép người lao động được hoán đổi giờ làm, đảm bảo mọi người đều có thời gian đi bầu cử.

Theo ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, hiện các doanh nghiệp lớn, sử dụng nhiều lao động trên địa bàn Đồng Nai như: Tập đoàn Phong Thái, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chang Shin Việt Nam, Công ty Cổ phần TKG Taekwang Vina đều đang đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử, thống nhất ngưng tăng ca vào ngày 15/3 để người lao động có thời gian đi bỏ phiếu đầy đủ.

Ngoài ra, chủ đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn Đồng Nai như: Sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Bến Lức - Long Thành đã chỉ đạo các nhà thầu tạm ngưng thi công “3 ca, 4 kíp” vào ngày Chủ nhật (15/3), tạo điều kiện để người lao động đi bầu cử.

Theo bà Bùi Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, toàn tỉnh có khoảng 1,4 triệu lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, trong đó có khoảng 600.000 công nhân tạm trú. Với bầu cử, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai xác định tuyên truyền là cốt lõi, trọng tâm.

Từ đó Công đoàn tỉnh phối hợp cùng công đoàn cơ sở, ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan tại doanh nghiệp và khu nhà trọ.Trên địa bàn tỉnh có 57 khu công nghiệp đã được thành lập.

Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Nai đã đề nghị các doanh nghiệp chia sẻ, lan tỏa video tuyên truyền quy định về bầu cử.

Riêng ngày bầu cử (15/3), doanh nghiệp cần bố trí ca làm việc hợp lý để người lao động có thời gian tham gia bỏ phiếu; không tổ chức tăng ca, làm thêm giờ trùng với thời gian bỏ phiếu; thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương và quyền lợi hợp pháp của người lao động trong thời gian họ tham gia bỏ phiếu.

Đại diện Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Nai cho biết, hầu hết lãnh đạo doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ở Đồng Nai là người nước ngoài, họ rất ủng hộ các hoạt động liên quan đến bầu cử trong công ty; không tổ chức tăng ca vào ngày Chủ nhật (15/3) để mọi công nhân đều có thời gian đi bầu cử.

Nhằm tạo điều kiện để người lao động tham gia bỏ phiếu bầu cử, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp bố trí giờ làm hợp lý trong ngày 15/3; phối hợp tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, địa điểm bỏ phiếu đến người lao động.

Các xã, phường phối hợp với doanh nghiệp lập, rà soát, niêm yết danh sách cử tri là người lao động; tạo điều kiện thuận lợi trong việc xác nhận thông tin cư trú./.

