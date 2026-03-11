Từ khu phố, hẻm trọ đến biển đảo: Nỗ lực bảo đảm quyền bầu cử cho mọi cử tri

Theo thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 9,7 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, diễn ra vào ngày 15/3 tới.

Địa bàn mở rộng, dân số tăng nhanh sau sáp nhập, cùng việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt ra không ít thách thức cho Thành phố trong việc bảo đảm quyền bầu cử của mọi công dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn.

Rà soát từng khu phố, hẻm trọ, địa bàn biển đảo

Những ngày này, không khí hướng tới “ngày hội non sông” đã lan tỏa khắp phường Tân Sơn Hòa với nhiều hoạt động chuẩn bị và tuyên truyền cho cuộc bầu cử. Là địa bàn có nhiều nhà trọ, tập trung đông công nhân lao động và sinh viên ngoại tỉnh tạm trú, phường đã sớm triển khai việc thống kê, lập danh sách cử tri một cách bài bản và chặt chẽ.

Ngoài việc khai thác dữ liệu dân cư, chính quyền địa phương còn tổ chức rà soát thực tế tại từng khu dân cư. Đồng thời, phường triển khai hình thức quét mã QR để người dân chủ động kiểm tra, rà soát và cập nhật, bổ sung thông tin cá nhân, qua đó bảo đảm không bỏ sót công dân đủ điều kiện tham gia bầu cử.

Ra mắt đội hình “Đồng hành cử tri - Cùng nhau đi bầu cử ngày 15/3/2026” của phường Tân Sơn Hòa. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Anh Nguyễn Trí Nguyễn, cư dân phường Tân Sơn Hòa, cho biết việc triển khai quét mã QR đến từng khu phố, đồng thời thông báo qua các nhóm sinh hoạt cộng đồng trên Zalo, giúp người dân dễ dàng kiểm tra thông tin cử tri, giúp các phản ánh của người dân được đúng nơi, đúng chỗ mà không phải mất thời gian đi lại.

Nhờ đó, anh Trí Nguyễn đã được cập nhật và có tên trong danh sách hơn 79.000 cử tri của phường Tân Sơn Hòa tham gia bỏ phiếu trong kỳ bầu cử lần này.

Cũng là khu vực có nhiều hộ tạm trú, liên tục biến động dân cư, ngay từ đầu tháng 2, phường Thông Tây Hội đã thành lập 55 tổ hỗ trợ rà soát cập nhật tại các điểm niêm yết danh sách cử tri và duy trì hoạt động thường xuyên.

Không chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân về danh sách cử tri, tổ hỗ trợ còn trao đổi, hướng dẫn cử tri hình thức, thể lệ bỏ phiếu.

Chị Võ Khắc Thảo Linh, thành viên tổ hỗ trợ bầu cử khu phố 38, phường Thông Tây Hội, chia sẻ các tổ hỗ trợ bầu cử đã giúp rà soát, cập nhật, bổ sung nhiều trường hợp công dân thiếu tên, thông tin chưa đầy đủ. Đến đầu tháng 3, toàn phường Thông Tây Hội đã hoàn thiện danh sách cử tri với hơn 60.000 người.

Đơn vị bầu cử số 5 của Thành phố Hồ Chí Minh gồm 17 đơn vị hành chính cấp xã khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ, trong đó có đặc khu Côn Đảo. Là những địa bàn đặc thù ven biển, hải đảo, các xã, phường thuộc đơn vị bầu cử số 5 gặp không ít khó khăn trong công tác chuẩn bị bầu cử.

Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Long Hải, đại diện Ban bầu cử Đơn vị bầu cử số 5, cho biết đơn vị quản lý khu vực có tổng dân số 650.497 người; qua rà soát và đối chiếu với dữ liệu dân cư quốc gia, tính đến ngày 2/3, khu vực này có 479.606 cử tri.

Để đảm bảo quyền bầu cử của công dân, chính quyền địa phương đã phối hợp lực lượng biên phòng, công an và các đoàn thể đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động ngư dân tích cực tham gia thực hiện quyền công dân vào ngày 15/3/2026.

Những ngày cuối tháng 2, đầu tháng 3, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức bầu cử sớm cho các cử tri là cán bộ, chiến sĩ, thuyền viên thuộc nhiều đơn vị trên biển (tàu hải quân, tàu cảnh sát biển, kiểm ngư, các nhà giàn DK1) và ngư dân tàu cá trên ngư trường phía Nam.

Ông Cao Hùng, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 10, phường Phước Thắng, cho biết đến 19 giờ ngày 1/3/2026, tổ bầu cử đã hoàn thành tốt kế hoạch bầu cử đối với các tàu đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển giáp ranh Việt Nam-Malaysia. Việc bầu cử thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục và đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật, an toàn tuyệt đối.

Đồng hành cùng cử tri

Đảm bảo không bỏ sót cử tri trên địa bàn quản lý là yêu cầu được Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra với Ủy ban bầu cử, Ủy ban nhân dân 168 phường, xã, đặc khu và Công an Thành phố.

Diễu hành tuyên truyền bầu cử tại phường Chánh Hưng. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Thống kê của Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh tính đến ngày 11/3/2026 cho thấy toàn Thành phố có 9.656.816 công dân đủ điều kiện tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vào ngày 15/3 tới đây.

Đây là thời điểm để Thành phố gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng trong công tác chuẩn bị, từ rà soát danh sách cử tri, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh, đến đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân đi bầu, cùng các hoạt động tạo không khí sôi nổi, phấn khởi, sẵn sàng cùng cả nước góp sức cho ngày bầu cử thật sự là “ngày hội non sông”.

Đáng chú ý, nhiều địa phương đã triển khai, ra mắt nhiều mô hình, hoạt động mới, đồng hành cùng cử tri, nhằm tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân thuận lợi đi bầu cử, phát huy quyền công dân.

Liên tục những ngày cuối tuần vừa qua, hội viên cựu chiến binh phường Bình Thạnh đã có các buổi cà phê sáng đầy thú vị, vừa thư giãn, chuyện trò, vừa mạn đàm tiểu sử ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Từ các buổi mạn đàm được tổ chức ở từng khu phố, cử tri có dịp hiểu hơn về các ứng cử viên, về chương trình hành động, cam kết của từng người ứng cử phù hợp với yêu cầu, mục tiêu phát triển của địa phương, đáp ứng mong muốn, gửi gắm của cử tri.

Sau buổi càphê mạn đàm, bà Huỳnh Thị Hoa (khu phố 16, phường Bình Thạnh) cho rằng việc trao đổi, chia sẻ trực tiếp như vậy rất hữu ích. Dù thông tin về bầu cử không khó để tìm kiếm, nhưng những cuộc trò chuyện gần gũi giúp người dân hiểu rõ hơn các nội dung liên quan, từ đó có thêm cơ sở để cân nhắc, lựa chọn những ứng cử viên xứng đáng, có thể phục vụ nhân dân và cộng đồng.

Phường Bình Dương là địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp nhất Thành phố, với 7 khu công nghiệp, 508 doanh nghiệp trong khu và 224 doanh nghiệp ngoài khu, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động.

Để bảo đảm quyền bầu cử của cử tri là công nhân, Ủy ban Bầu cử phường đã phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và chủ các khu nhà trọ đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử thông qua các nhóm Zalo, fanpage và cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp. Qua đó, người lao động được cập nhật kịp thời thông tin về cuộc bầu cử, danh sách cử tri và chủ động chuẩn bị tham gia bỏ phiếu đầy đủ.

Ông Đào Văn Rọi (khu phố Hòa Phú 2, phường Bình Dương), cho biết công nhân lao động, bà con các xóm trọ trong khu phố đều được tiếp cận thông tin về bầu cử qua các buổi tuyên truyền vận động trực tiếp tại khu trọ và các nền tảng công nghệ, mạng xã hội. “Ai nấy đều phấn khởi, sẵn sàng sắp xếp thời gian để đi bầu cử đông đủ, kịp thời gian quy định,” ông Rọi chia sẻ.

Với phương châm “không bỏ quên bất cứ cử tri nào”, các nhóm cử tri yếu thế, người thuộc diện chính sách luôn được các địa phương, tổ chức, đơn vị quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để tham gia bầu cử.

Tối 10/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Thạnh đã tổ chức một buổi tuyên truyền bầu cử “đặc biệt” dành cho nhóm cử tri khiếm thị đang sinh sống trên địa bàn. Buổi thông tin được tổ chức ngay tại khu dân cư, thời điểm những lao động khiếm thị vừa trở về nhà sau một ngày làm việc.

Triển khai tuyên truyền bầu cử bằng tài liệu chữ nổi và sách nói cho cử tri khiếm thị tại phường Bình Thạnh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Tại đây, các cử tri được giới thiệu những quy định chung của pháp luật về bầu cử, đồng thời được cung cấp tài liệu về tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 bằng chữ nổi Braille, giúp bà con dễ dàng tiếp cận thông tin và chuẩn bị tham gia bỏ phiếu.

Chị Nguyễn Thị Cảnh, người khiếm thị quê Đồng Nai, hiện làm nghề bán hàng rong, tạm trú tại phường Bình Thạnh, xúc động cho biết, đây là lần đầu tiên chị được tiếp cận tài liệu về bầu cử qua chữ nổi, được giới thiệu về quyền bầu cử của mình.

Theo chị Cảnh, việc này không chỉ giúp những cử tri khiếm thị hiểu rõ hơn về các ứng cử viên để lựa chọn người xứng đáng trong kỳ bầu cử, mà còn giúp người khiếm thị tự tin hơn trong cuộc sống vì cảm nhận được sự quan tâm của chính quyền, của xã hội đối với những người khuyết tật.

Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau trong kỳ bầu cử lần này, các phường, xã, đặc khu của Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi nhất để mọi cử tri đều có thể tham gia bỏ phiếu.

Tại phường Tân Sơn Hòa, đội hình “Đồng hành cử tri - Cùng nhau đi bầu cử ngày 15/3/2026” đã được ra mắt nhằm hỗ trợ người dân trong ngày bầu cử. Trong khi đó, phường Bình Thạnh thành lập đội thanh niên xung kích đưa đón cử tri khiếm thị đến điểm bỏ phiếu, đồng thời hỗ trợ quá trình bầu cử theo đúng quy định của pháp luật.

Những hoạt động thiết thực ấy đang góp phần lan tỏa không khí hướng về “ngày hội non sông”, nơi mỗi công dân thực hiện quyền cử tri thiêng liêng của mình, gửi gắm niềm tin qua từng lá phiếu, chung tay xây dựng đất nước./.

