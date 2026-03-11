Bầu cử Quốc hội và HĐND: Củng cố tinh thần đoàn kết, tạo đồng thuận xã hội

Những ngày này, trên khắp các tuyến đường và khu dân cư biên giới các địa phương, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra khẩn trương, nghiêm túc.

Để cử tri người dân tộc thiểu số nắm bắt đầy đủ thông tin bầu cử

Là xã vùng cao, biên giới của tỉnh Thanh Hóa, Bát Mọt có 4.052 nhân khẩu với 2.418 cử tri sinh hoạt tại 8 thôn, trong đó có 4 thôn giáp với cụm bản Phôn Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Bát Mọt có địa bàn rộng, chiều dài đường biên gần 17,5 km, dân cư phân bố không đồng đều, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 98%.

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử, cấp ủy, chính quyền xã Bát Mọt đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai từ sớm.

Với nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp đặc thù vùng cao như tuyên truyền lưu động, họp thôn, bản, lồng ghép trong sinh hoạt cộng đồng, các tổ tuyên truyền ở thôn đã trực tiếp đến từng gia đình, nơi chưa có sóng điện thoại, lồng ghép nội dung bầu cử vào các buổi sinh hoạt cộng đồng.

Nhờ đó, nhận thức của nhân dân về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử tiếp tục được nâng cao; tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong xã hội được củng cố.

Anh Lương Văn Lá, Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Ruộng, xã Bát Mọt cho biết, thôn có 137 cử tri; hiện có 99 cử tri đang sinh sống và làm việc tại địa phương, 39 cử tri đi làm ăn xa.

Cử tri người dân tộc thiểu số tìm hiểu thông tin về những người ứng cử. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Sau khi được tuyên truyền vận động, một số cử tri đã đồng ý ở lại nhà hoặc hẹn sẽ trở về nhà trước ngày 15/3 thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

Với những trường hợp ốm đau, khuyết tật không thể đến điểm bỏ phiếu, địa phương sẽ bố trí hòm phiếu phụ mang đến tận nhà để người dân thực hiện quyền công dân.

Chị Lang Thị Xuân (cử tri thôn Ruộng, xã Bát Mọt) tâm sự: “Được các thành viên tổ bầu cử đến tận nhà tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể cho nên chúng tôi nắm rõ thời gian, địa điểm bỏ phiếu. Bà con trong thôn đều mong đến ngày đi bỏ phiếu để lựa chọn những người có trách nhiệm, đại diện cho tiếng nói của mình.”

Song song với công tác tuyên truyền, việc bảo đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau dịp bầu cử được xã Bát Mọt đặc biệt chú trọng. Các lực lượng Biên phòng, Công an, quân sự, dân quân tự vệ trên địa bàn xã đã chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng các phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các hoạt động cũng như tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, nhất là khu vực giáp biên.

Theo ông Lê Văn Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bát Mọt, đến thời điểm này, địa phương đã thành lập 4 đơn vị bầu cử với 8 tổ bầu cử tương ứng 8 khu vực bỏ phiếu tại các thôn. Hiện tại, danh sách những người ứng cử và cử tri đã được niêm yết công khai. Công tác trang trí tại các khu vực bỏ phiếu đã hoàn thành.

Rộn ràng không khí trước ngày bầu cử tại vùng biên giới Đồng Nai

Ghi nhận tại xã biên giới Hưng Phước (tỉnh Đồng Nai), từ trụ sở cơ quan, nhà văn hóa ấp đến các khu dân cư, hệ thống panô, ápphích, băng rôn tuyên truyền được trang trí trang trọng và tạo nên khí thế phấn khởi hướng về ngày hội lớn của toàn dân.

Tại Nhà văn hóa ấp Mười Mẫu (Hưng Phước) - nơi đặt khu vực bỏ phiếu của đơn vị bầu cử số 4, mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất. Khu vực bỏ phiếu được trang trí trang nghiêm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri tham gia thực hiện quyền công dân. Đặc biệt, tại ấp này, cử tri chủ yếu người dân tộc thiểu số sinh sống.

Nhiều tại xã Hưng Phước được trang trí trang trọng tạo nên khô không phấn khởi trước ngày hội bầu cử. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Ông Lê Xuân Diện, Trưởng ấp Mười Mẫu cho biết, những ngày qua, nhân dân tại ấp rất quan tâm đến công tác bầu cử đại biểu các cấp. Nguyện vọng của người dân là mong các ứng cử viên sau khi được bầu sẽ tiếp thu ý kiến nhân dân, giải quyết kịp thời các vấn đề thiết thực tại địa phương trong nhiệm kỳ tới.

“Cùng với sự chuẩn bị khẩn trương của chính quyền và các tổ bầu cử, người dân trên địa bàn xã cũng thể hiện sự quan tâm và đồng thuận cao đối với công tác bầu cử. Nhiều hộ dân đã chủ động tìm hiểu thông tin về tiểu sử các ứng cử viên cũng như các quy định liên quan đến quy trình bỏ phiếu,” ông Lê Xuân Diện chia sẻ.

Là người dân sinh ra và lớn lên tại ấp Mười Mẫu, cử tri Điểu Lợi (người dân tộc S’tiêng) cho biết: "Là người dân sinh sống tại khu vực biên giới, chúng tôi nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của mình nên sẽ tham gia bỏ phiếu đầy đủ. Chúng tôi mong muốn lựa chọn được những đại biểu đủ đức, đủ tài, thực sự đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân."

Để công tác bầu cử diễn ra đúng quy định, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hưng Phước đã phối hợp với các ban, ngành tổ chức thành công các hội nghị hiệp thương, lập danh sách chính thức những người ứng cử.

Xã đã tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, tạo điều kiện thuận lợi để người ứng cử gặp gỡ, trình bày chương trình hành động cụ thể trước cử tri. Qua đó, nhiều ý kiến, tâm tư và nguyện vọng chính đáng của nhân dân đã được ghi nhận, giúp các ứng cử viên nắm bắt sát thực tế địa phương.

Nhân dân biên giới xã Hưng Phước tìm hiểu tiêu sử trích ngang của các đại biểu ứng cử. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Toàn xã đã thành lập 4 đơn vị bầu cử với 15 khu vực bỏ phiếu. Mỗi khu vực đều có tổ bầu cử riêng biệt, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất từ hòm phiếu chính đến hòm phiếu phụ.

Theo danh sách niêm yết, toàn xã hiện có 8.729 cử tri. Danh sách cử tri đã được niêm yết công khai tại 15 khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định.

Đến thời điểm này, Ủy ban bầu cử xã chưa nhận được phản ánh hay kiến nghị nào liên quan đến công tác lập danh sách cử tri./.

Cử tri vùng biên giới, hải đảo kỳ vọng chính sách phát triển thiết thực sau bầu cử Các cử tri tại khu vực biên giới và hải đảo tỉnh Quảng Trị và tỉnh Tây Ninh bày tỏ mong muốn các đại biểu được bầu sẽ thúc đẩy chính sách phát triển kinh tế-xã hội phù hợp với đặc thù địa bàn.