Người dân biên giới miền núi, ven biển tự tin sẽ bầu đúng người vì dân, vì nước

Không khí chào đón ngày hội non sông tràn ngập ở các xã biên giới miền núi Pa Tần (Lai Châu), ven biển Tân Thủy (Vĩnh Long) sôi nổi. Người dân ở những miền đất này đang mong chờ đến ngày bầu cử 15/3, tự tay bỏ phiếu và họ tự tin sẽ lựa chọn được những người đại diện xứng đáng cho nhân dân, vì nước, vì dân.

Mong mỏi đến ngày bỏ lá phiếu bầu cử

Xã Pa Tần (Lai Châu) có 5 tổ bầu cử với 27 điểm bỏ phiếu, hơn 5.000 cử tri. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho bầu cử đã hoàn tất. Cơ sở vật chất, điều kiện tại các điểm bỏ phiếu đều đã được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ.

Ủy ban bầu cử xã đã tiến hành hiệp thương 3 lần để chọn danh sách những người ứng cử. Các bản đều nhiều lần tổ chức họp bản, họp dân, tiếp xúc cử tri, niêm yết danh sách người ứng cử rõ ràng, thông tin chính xác. Đối với một số bản xa, xã có phương án dự phòng, đảm bảo bà con bỏ phiếu đúng quy định.

Tổ bầu cử số 4 tại Nhà văn hóa bản An Tần, xã Pa Tần, tỉnh Lai Châu sẵn sàng cho bầu cử. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Pa Tần Lý Thị Hiền cho biết, địa phương đã sẵn sàng cho ngày bầu cử 15/3 sắp tới. Các điểm bỏ phiếu đã chuẩn bị đảm bảo cơ sở vật chất, tập huấn công tác bầu cử, an ninh được triển khai, trang trí khánh tiết đã xong… Bà con biên giới xã Pa Tần rất mong chờ cầm lá phiếu trên tay để bầu cử.

Nhà văn hóa bản An Tần 2, xã Pa Tần là tổ bầu cử số 4 của xã Pa Tần những ngày này thu hút đông người dân đến xem danh sách cử tri và thông tin người ứng cử đại biểu Quốc hội XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kì 2026-2031, trò chuyện, trao đổi vui vẻ về tiểu sử của người ứng cử.

Bà Lê Thị Tuyết ở bản An Tần bày tỏ, bà và nhiều người dân trong bản rất vui và phấn khởi, mong ngóng đến ngày đi bỏ phiếu, mong muốn bầu ra các đại biểu luôn hết lòng vì dân.

Bà và nhiều người dân đều nhận thấy, những người được lựa chọn ứng cử lần này có chuyên môn và năng lực tốt. Bà con hoàn toàn tin tưởng, mong chờ đi bầu cử ngày 15/3.

Còn tại bản Trung Chải 2, nơi có hơn 100 hộ đồng bào Mông với hơn 300 cử tri. Đây là địa bàn dân cư phân tán, đời sống người dân còn khó khăn, nhận thức không đồng đều.

Chính quyền địa phương, lực lượng biên phòng, công an kiên trì tuyên truyền, vận động bà con khi đi đến từng nhà, gõ từng cửa để giải thích rõ ràng, dễ hiểu, chủ động tìm hiểu tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên.

Bí thư Chi bộ bản Trung Chải 2 Thào A Khang thông tin: Sau khi được tuyên truyền, vận động, người dân trong bản đã hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và sẵn sàng đi bầu cử vào ngày 15/3 sắp tới. Để chuẩn bị cho ngày bầu cử an toàn, bản đã phân công công việc và giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ tự quản.

Xã Pa Tần được sáp nhập từ 3 xã trước đây, có 27 bản với hơn 9.000 nhân khẩu. Người dân chủ yếu là đồng bào Thái, Mông, Kinh, Mảng và Hà Nhì. Địa bàn rộng, lại là xã biên giới nên tình hình an ninh chính trị luôn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Vì thế, công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho bầu cử được đặt lên hàng đầu.

Xã đã chủ động xây dựng các phương án, phối hợp với các lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hình dân cư, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm. Lực lượng công an xã đã xây dựng các kế hoạch, các phương án, để đảm bảo cho 5 tổ bầu cử và 27 vị trí bầu cử đảm bảo an toàn.

Thiếu tá Lê Văn Tùng, Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Pa Tần cho biết, đồn đã phối hợp với các lực lượng duy trì trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ công tác bầu cử.

Thực hiện nghiêm kỷ luật, điều lệnh, điều lệ của Quân đội; duy trì 100% quân số trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức các kíp trực nghiêm túc, sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh.

Ở nơi phên dậu biên cương, xã Pa Tần và cả tỉnh Lai Châu, từng lá phiếu là niềm tin gửi gắm, là ý nghĩa thiêng liêng của đồng bào các dân tộc Lai Châu mong muốn đất nước ngày càng phát triển, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Tân Thủy sẵn sàng cho ngày hội lớn

Cùng với cả nước, ở xã ven biển Tân Thủy (Vĩnh Long), công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân đang được triển khai khẩn trương, đồng bộ và đúng quy định.

Tại ấp An Thuận, công tác tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất đến việc tổ chức lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự… đều được lực lượng chức năng và người dân vào cuộc, tập trung thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm tổ chức thành công ngày hội non sông.

Xã Pa Tần có 5 tổ bầu cử với 27 điểm bỏ phiếu, hơn 5.000 cử tri. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Ông Tô Quốc Hùng, Tổ trưởng Tổ bầu cử ấp An Thuận cho hay, ấp có hơn 4.500 cử tri và có 2 khu vực bỏ phiếu. Người dân nơi đây sống chủ yếu bằng đánh bắt thủy sản, có 2 cảng cá nên tàu đánh bắt thủy sản ra vào thường xuyên. Công tác tuyên truyền, rà soát cử tri được chính quyền thực hiện chặt chẽ đến từng hộ dân.

Để ngày bầu cử diễn ra thuận lợi, cử tri đi bỏ phiếu đầy đủ, cán bộ ấp đã kêu gọi người dân hành nghề đánh bắt thủy sản tranh thủ trước ngày bầu cử phải về đất liền bỏ phiếu, sau bầu cử sẽ tiếp tục ra khơi. Nhờ tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức, người dân địa phương hiện đã nắm được thời gian đi bầu cử và được phát thẻ cử tri đến từng hộ.

Ông Nguyễn Văn Hải, người dân xã Tân Thủy chia sẻ, ông đã sắp xếp lại công việc, bầu cử xong xuôi ông mới tiếp tục ra khơi. Ngày hội vui của cả nước 5 năm mới có một lần nên ông và mọi người dân nơi đây rất phấn khởi chờ đón và sẽ đi bầu đúng thời gian quy định.

Ông Trần Văn Chận, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Tân Thủy cho hay, toàn xã thành lập 23 khu vực bỏ phiếu và 23 tổ bầu cử phục vụ cho cuộc bầu cử và hơn 36.000 cử tri.

Do đặc thù xã ven biển, cử tri hoạt động đánh bắt thủy sản, nên Ủy ban tăng cường tuyên truyền cho người dân biết và xác nhận sẽ tham gia bầu cử đầy đủ, nhất là các chủ phương tiện đánh bắt, đảm bảo ra khơi sau ngày bầu cử. Với sự chuẩn bị chu đáo, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, xã Tân Thủy đang sẵn sàng cho ngày hội lớn của đất nước.

Ông tin rằng cử tri trong toàn xã sẽ tích cực tham gia bỏ phiếu, lựa chọn những người tiêu biểu có đức, có tài để đại diện cho nhân dân, góp phần xây dựng bộ máy chính quyền ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của quê hương trong giai đoạn mới.

Tiến độ triển khai công tác bầu cử tại xã ven biển Tân Thủy được thực hiện đúng theo Luật quy định. Việc tổ chức các hội nghị hiệp thương của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đảm bảo đúng hướng dẫn và thời gian luật định. Các bên liên quan đã bố trí nhân lực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy trong suốt quá trình trước, trong và sau khi kết thúc cuộc bầu cử./.

